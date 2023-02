Alfa se confesó con Camila y volvió a apuntar contra Romina: “Me tiene harto”

Gran Hermano 2022: Alfa, cada vez mas cerca de Camila y más lejos de Romina

La relación entre Alfa y Romina en Gran Hermano 2022 está cada vez peor y a esta altura parece cosa terminada. Justo cuando la casa más famosa del país entra en etapas decisivas, y en la previa a una gala de eliminación que puede alterar definitivamente las estrategias, dos de los participantes más fuertes se siguen sacando chispas. A veces, cara a cara; en otras en modo de indirectas, pero lo concreto es que no se avista una tregua en el horizonte

El vínculo sólido entre la exdiputada y el vendedor de autos viene de los inicios propios del reality de Telefe. A pesar de las diferencias que traían del afuera, lograron consolidar una alianza estratégica que los mantuvo a salvo de armar la valija y decir adiós. Ella, casi sin tocar placa, ignorada en el confesionario por sus compañeros. Él, salvado en reiteradas oportuinades por el público.

Los ingresos en diciembre de Ariel y Camila empezaron a erosionar este vínculo. Por estrategia, convivencia o ambas, parrillero enseguida chocó con Alfa, mientras que la profesora de piano empezó a tejer un vínculo afectivo que generó comentarios y polémicas dentro y fuera de la casa. Lo concreto es que la semana que pasó mostró a una Camila empoderada como nunca, al ganar la prueba de liderazgo por primera vez y con la llave para salvar a uno de sus compañeros, que naturalmente fue Alfa.

En este contexto, un grito desde el afuera apuntó directo a la relación cada vez más rota. “Romina, dejá de hacerte la boluda con Alfa. Olé, olé, olé, Alfa, Alfa”, se escuchó en el jardín. Y mientras los apuntados buscaban decodificar qué quería decir el afuera, el hombre hizo un comentario que no cayó nada bien. “Para mí a vos te está haciendo contra el tema de tus hijas. Estás como en una posición de víctima porque extrañás a tus hijas, pero estás acá. Se ve eso cuando mostrás la foto”, señaló.

Gran Hermano 2022: el desconsolado llanto de Romina tras la pelea con Alfa

Como era de esperar, el contraataque no tardó en llegar. “Te estás yendo al carajo. Yo no me hago la víctima. A mis hijas no las utilizo. Si pongo la foto es para que mis hijas vean que siempre las tengo presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”, enfatizó la exdiputada. Y siguió: “No me hables más porque yo no me meto con tu hija, no me meto con tu nieta. Y jamás hablé mal de vos, jamás te nominé y jamás dije nada. Todo lo que dije de vos te lo dije en la cara y lo hablamos acá. Todo el tiempo es discusión y pelea para vos. ¿Qué tenés conmigo? Andá a tu cuarto y dejame tranquila”, cerró antes de que brotaran las lágrimas.

Y por si hacía falta una muestra más del esquema de relaciones, lo dio un nuevo diálogo entre Camila y Alfa, a raíz de un comentario que la profesora de piano recibió de Lucila, su gran enemiga en la casa. “Lo mandó a decir Romina. Hay un escalafón acá, la jefa es Romina”, interrumpió el vendedor de autos.

Enseguida, llevó a la conversación uno de los escenarios centrales de la casa: la cocina. Ese terreno en el que supieron reinar cuando dominaban el pabellón, pero que ahora parece haber quedado en manos de una sola dueña. “Es la jefa de la cocina y hay que dejar todo adentro de la bacha porque ‘Romina pide’. Ya estoy harto”, cerró el de San Isidro.

Así están las cosas a horas de una nueva gala de nominación en la que ninguno de los involucrados en esta historia corre riesgo. Cerca de la medianoche del domingo, Santiago del Moro anunciará si Ariel, Nacho, Marcos o Julieta dejan la casa. Mientras tanto, Romina, Alfa y Camila irán pensando estrategias y alianzas para lo que viene. ¿Será la hora del debut de la fulminante en esta edición?

