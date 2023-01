Carmen Barbieri se sinceró: ¿el amor de su vida fue Santiago Bal o Jorge Porcel?

Carmen Barbieri se sinceró y despejó la duda: ¿el amor de su vida fue Jorge Porcel o Santiago Bal?

Este lunes Carmen Barbieri dio una entrevista en Intrusos (América) desde Villa Carlos Paz y habló de distintos momentos de su vida privada cruzados con su carrera artística. Una de las cosas que contó es que su hijo Federico Bal “la pasó muy mal, tuvo mucha vergüenza” durante la separación mediática que atravesaron con Santiago Bal y que por eso él criticó a Shakira cuando expuso a Gerard Piqué en la canción que grabó con Bizarrap, ya que los hijos de la expareja quedaban en el medio de los conflictos de sus padres.

Por eso mismo es que Barbieri aclaró que todo lo que dijo públicamente en contra de Bal después de la separación, fue por despecho. “Decir esas cosas era una manera de matarlo. Yo quería que bajara la cabeza de verguenza. Me preguntaron cuál fue el amor de mi vida y dije: ‘(Jorge) Porcel’. Y el amor de mi vida no fue Porcel, fue Santiago”, dijo.

“El amor de mi vida fue Santiago, con quien tuve un hijo. No tenía planes tener un hijo. Y con este hombre quise tener un hijo. Lo elegí. Lo amé profundamente. Fue el mejor compañero que tuve”, puntualizó Carmen. “Hoy que está muerto debe estar escuchando. Pero en su momento dije que no fue el amor de mi vida, para hacerlo doler”, se justificó.

Fede Bal, protagoniza el retrato familiar, junto a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, en 1990

Por otra parte, contó que su hijo le reprochó haber dicho esas cosas sobre el vínculo con su padre. “Fede me agarró a solas y me dijo: ‘¿Eso que dijiste era verdad o lo hiciste de herida?’. ‘Lo hice de herida’, le dije. Los chicos sufren”, contó.

En cuanto a los orígenes de su relación con Bal, la actriz dijo que cuando lo conoció, ella estaba de novia y decidió finalizar esa relación para comenzar algo formal con el popular actor. “Me enamoro de Santiago y antes de que pase lo que tenía que pasar, lo senté a Daniel Puente y le dije que me estaba enamorando de alguien y que lo nuestro ya había pasado”, dijo.

En otro tramo de la conversación con Florencia de la V y el panel del programa, recordó su relación con Guillermo Francella, con quien estuvo por casi dos años. “Lo quiero mucho a él y a su familia. Tuvimos una muy buena relación y lo voy a ir al teatro cuando tenga tiempo”, contó.

Carmen Barbieri y Jorge Porcel mantuvieron un romance hacia fines de los años 70

En diciembre pasado, Carmen estuvo de invitada en LAM (América) y Ángel de Brito le preguntó: “¿Te hubiera gustado tener más hijos?”. Después de responder afirmativamente, Barbieri reveló que después de haber dado a luz a Federico, había quedado embarazada por segunda vez pero no pudo seguir adelante con la gestación porque estaba en riesgo su propia vida.

“Me hubiera encantado tener varios hijos, pero yo tuve un problema. Cuando quedé embarazada de Fede hice gestosis que es una enfermedad que no tienen todas las embarazadas, que es una intoxicación debido a la gestación. Le agarra a una en un millón”, comenzó explicando. Y continuó: “Yo me di cuenta al toque que había quedado embarazada porque me siento mal como si hubiese comido algo en mal estado y siento que me muero. Me da presión alta. Con tres meses de embarazo, yo tenía 18 de presión pero lo quise seguir. Y al séptimo mes, me lo tuvieron que sacar porque casi nos morimos los dos”.

“A los 34 años lo tuve a Fede y a los 39, volví a quedar embarazada y lo quise continuar. Pero a los 2 meses y medio, tuve 18 de presión de nuevo. En ese momento, el médico me dijo: ‘Mirá, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en este lo tenés que interrumpir porque te vas a morir’. Y me hice un aborto y me costó una vida recuperarme. Hace poco se lo conté a mi hijo. Lo tuve que interrumpir por el riesgo de vida”, dijo.

