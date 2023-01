Gran Hermano 2022: el plan extremo de Camila para que Alfa no la moleste en el baño (Foto: Captura Pluto TV)

La relación entre Camila Lattanzio y Walter Alfa Santiago tiene todos los condimentos que necesita la producción de Gran Hermano 2022. Es que en el ciclo de Telefe se ha formado entre los participantes un vínculo que por momentos se parece al de un padre con una hija pero que, la mayoría de las veces, está en el límite de un relación de otro tipo.

Pero tanto a Camila como a Alfa no parece molestarlos, aunque este fue un hecho sumamente rechazado por el público del reality y hasta el mismo Gran Hermano ha convocado a los jugadores al confesionario. A cada uno por separado, la voz inconfundible del certamen le ha consultado acerca de la relación que mantienen mutuamente.

Así las cosas, Camila fue la primera en acusar recibo de esta situación, cuando el resto de las mujeres de la casa se lo hicieron notar con miradas de desaprobación. En el caso de Lucila la Tora Villar, ha mantenido con la participante de Berazategui un duro cruce por la convivencia. La Tora le terminó diciendo que no se victimice. “Andrea Del Boca, un poroto”, le gritó hace unos días después de una tensa conversación entre ambas, que terminó con Camila llorando arriba de la cama.

Camila ideó un plan para que Alfa no la moleste adentro del baño (Foto: Captura Telefe)

Pero las chicas también le advirtieron a Alfa lo que a ellas les parece una estrategia de Camila. “Se acerca a vos porque debe haber visto afuera que sos uno de los más fuertes, ¿no te das cuenta? Y encima te hace quedar mal con la gente, por la diferencia de edad”, le blanqueó Romina Uhrig, su compañera de cocina. Sin embargo, el participante de las bandanas en la cabeza defendió la actitud de la joven de 21 años. “¡Pero se le acaba de morir el papá!, está muy desestabilizada, tuvo que madurar de golpe”, justificó el sexagenario. Y acto seguido reflexionó: “Además, en ese caso si es como vos decís, sería al revés. Yo no quedaría mal con el público, al contrario, porque la gente podría decir ‘mirá al hombre más viejo de la casa se levantó a una pendeja adentro de Gran Hermano’”.

Sin embargo, después de estos hechos y de estos dichos, Camila empezó a cambiar su actitud con Walter. Ya no está encima de él todo el tiempo, ni se le acerca tanto como antes. Comenzó a tener un perfil más bajo, quizás producto de la sensación de sentirse expuesta para la mirada de los demás. En un momento se puso muy triste y le confesó a Alfa que ella ya no podía ser como quería. “Me están apagando”, dijo entre lágrimas, logrando la atención del hombre más polémico del certamen.

Los hermanitos reunidos durante el cumpleaños de Walter Alfa Santiago en Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

Hace unos días, cuando Alfa cumplió 61 años, la producción le permitió una celebración con sus compañeros. Las chicas - Julieta Poggio, la Tora y Daniela Celis - le acercaron un desayuno en la mañana, y no la despertaron a Camila, quien luego cuando se enteró puso el grito en el cielo. “Me lo hicieron a propósito”, exclamó, compungida ante el cumpleañero. Él, sin embargo, la consoló diciéndole: “Bueno, así es la vida a veces, tenés que hacerte fuerte”.

En esta oportunidad, a través de las cámaras de Pluto TV, que transmiten el programa las 24 horas del día, se pudo ver a Alfa golpéandole la puerta del baño a Camila. Esto lo ha hecho varias veces ya ante la insistencia de la joven de que no la interrumpa. En este caso, después de tocarle la puerta sin éxito, Walter entró a la habitación de los varones y les contó a Agustín y a Marcos lo que había hecho Camila. “Pone un mueble, otro encima y una mesa detrás de la puerta del baño. Me dice que se está bañando y que no le rompa las bolas”, expresó el participante de 61 años entre risas.

Mientras tanto, las redes sociales estallaron de indignación. “Camila tiene que poner unos muebles atrás de la puerta del baño para que Alfa no le abra mientras se está bañando”, “Me da pena que tenga que hacer eso para bañarse tranquila”, “Esto ya es preocupante”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en Twitter.

