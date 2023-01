Alfa de Gran Hermano dijo que invitó a salir a dos famosas y ellas lo desmintieron: “Es una bajeza total”

Laura Fidalgo desmintió que salió con Alfa de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura América)

Walter Alfa Santiago es uno de los personajes más polémicos adentro de la casa de Gran Hermano 2022. Si bien es uno de los participantes más grandes - acaba de cumplir 61 - tuvo muchos comentarios que causaron rechazo en el público y dentro del certamen. En estos tres meses se ha expresado con dichos homofóbicos y con bromas fuera de lugar, que incluso ha provocado que Gran Hermano lo sancionara.

El hermano de Alfa de Gran Hermano 2022 opinó sobre la relación con Camila: “Se le está yendo de las manos” Sergio Santiago se metió de lleno en la polémica del momento adentro de la casa más famosa del país y habló sin filtro del posible vínculo amoroso entre los participantes VER NOTA

Esto último había ocurrido cuando Alfa se excedió con Constanza Romero, conocida como Coti. En un momento, adentro de la habitación de los hermanitos, Walter le dijo: “Mirá Cotita, diez de circunferencia, un desodorante”. Este hecho ocasionó una fuerte pelea adentro de la casa, en especial con Maximiliano Giudici, quien lo paró rápidamente al sexagenario. A continuación, Alfa fue citado al confesionario. Allí Gran Hermano le dijo que “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento”, cerró el monólogo la voz en off del reality sin darle posibilidad de defensa en ese momento.

Laura Fidalgo negó conocer a Alfa de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura América)

Sin embargo, el participante de las bandanas en la cabeza también ha generado polémica afuera del reality cuando mencionó a varias famosas con las que afirmó haber salido. En una charla con el resto de sus compañeros, en la cocina de la casa, Alfa mencionó que le había pedido a Laura Fidalgo que se pusiera de novio con él y que ella le había respondido que nunca le habían dicho algo así.

Gran Hermano 2022: el grito desde afuera que alertó a Alfa sobre su relación con Camila El participante estaba con sus compañeros en el jardín de la casa cuando escuchó una frase que lo desconcertó VER NOTA

Al aire de LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América, fueron a buscar a la coreógrafa para consultarle si esto era verdad. Entonces Laura Fidalgo lo desmintió totalmente. “No lo conozco, nunca lo vi en mi vida”, comenzó diciendo sorprendida. Y enseguida explicó: “Me empezaron a llegar mensajes avisándome que este señor, Alfa, decía que había salido conmigo. No me gustó por los comentarios que hizo de mí, completamente fuera de lugar, porque no lo conozco. Me parece de una bajeza total que dé a entender algo que nunca sucedió, no está bien. Ya sé que Gran Hermano es un juego y que hay que generar estrategias, pero en todo caso que agudice la inteligencia emocional y no invente”.

Más adelante, la bailarina reconoció que Walter había intentado comunicarse con ella a través de Instagram. “Yo vengo de momentos muy duros porque mi papá falleció hace unos meses, entonces en esa época que mi papá estaba internado la gente me mandaba mensajes de fuerza por las redes sociales. Y uno de ellos fue Alfa, me acuerdo que lo relacioné ahora con todo esto Me mandaba mensajes por Instagram y me preguntaba por mi papá. Pero después empecé a recibir audios de él insistentemente”, reveló la bailarina.

Una nueva discusión entre Alfa y Ariel hizo temblar la casa de Gran Hermano La convivencia entre ambos se encuentra en un punto crítico y no se ve en el horizonte un acuerdo VER NOTA

Acto seguido, Fidalgo tomó su teléfono y mostró a cámara los mensajes del participante, e hizo escuchar algunos de los audios que le envió. “Hola Lau, me enamoré de vos”. En otros, se veía cómo le había dejado su número de celular y le pedía si podía ir a verla. Fidalgo admitió que, por respeto, ella le respondía que muchas gracias, pero que nunca lo conoció. “La verdad que me re chocó, inteligente no me parece, no es mi estilo. Una persona inteligente, con esa experiencia y esa edad, jugaría más desde ese lado adentro de la casa, sin jugar con personas y dando a entender que salió conmigo, es de muy poco caballero”, disparó.

Dos famosas desmienten a Alfa de Gran Hermano 2022: "Nunca sali con el"

Pero la cosa no terminó ahí. Después de la entrevista con Fidalgo, De Brito también contó que Alfa había dicho que había salido con Daniela, la cantante exnovia de Javier Milei. “Con Daniela estuve en el 2018″, aseveró y le habló a la cámara: “Danielita, mi amor”. Así que también fueron a buscarla y ella, aun más enojada que Fidalgo, se expresó indignada ante las afirmaciones del jugador.

Daniela desmintió a Alfa de Gran Hermano 2022: "Nunca salí con él" (Foto: Captura América)

“Te juro que estoy re caliente, estoy súper enojada, porque no lo quiero dejar pasar como un chiste o como sus cinco minutos de fama. Porque después se hace una bola de nieve, dicen que engañé a quien fue mi pareja en esa época (Javier Milei) y la verdad es que es todo mentira”, disparó la cantante. Y continuó: “Yo lo conocí a él en un programa de radio pero no pasó nada. Jamás tuvimos nada, ni siquiera me tocó un hombro. No pasó absolutamente nada, pero a mí lo que más me molestó es que después en plataformas replican cosas que no son verdad, como por ejemplo que lo estoy demandando, y no es verdad”. Más adelante, Daniela se enojó: “Después fue muy intenso con los llamados y lo terminé bloqueando”, reconoció.

Seguir leyendo: