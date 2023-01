Mauro Icardi eliminó los posteos que había hecho sobre una supuesta infidelidad de Wanda Nara y explicó el motivo

Wanda Nara, Keita Baldé y Mauro Icardi

El sorpresivo viaje de Wanda Nara a Dubai despertó todo tipo de alertas: por un lado, porque recién lo comunicó en sus redes sociales una vez que estaba allá. Si bien no tiene por qué dar ningún tipo de explicaciones -y menos a sus 15 millones de seguidores-, llamó la atención porque es ella misma quien suele compartir todos y cada uno de los movimientos que hace. Y más cuando se trata de unas lujosas vacaciones. Por caso, cuando llegó a destino, realizó posteos de la cabina de primera del avión en que se trasladó, tomando sol en bikini en la playa y un café en un lujoso parador.

También hubo quienes se sorprendieron porque no se encontraba con su hijo mayor, Valentino -de su primer matrimonio con Maxi López- el día de su cumpleaños. Hasta entonces, no se sabía con quién había viajado: si lo había hecho acompañada por alguna amiga, familiar, o incluso se barajó la posibilidad de que se encontrara con Mauro Icardi, pese a que están separados. ¿El motivo? Es que la última vez que la empresaria posteó fotos de ella sola durante un viaje en verdad estaba junto a él, quien se encargó de publicar las románticas selfies de ambos en las paradisíacas playas de Maldivas.

Así las cosas, horas más tarde de que Wanda hiciera públicas sus vacaciones en Dubai, se desató un nuevo escándalo: la vincularon con un futbolista excompañero de Icardi, Keita Baldé, quien está casado y cuya esposa se enteró por el propio argentino. “Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar). Solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica”, escribió en sus redes sociales el actual jugador del club turco Galatasaray.

Las fotos que posteó Wanda Nara desde Dubai

Wanda jamás se expresó al respecto, aunque sí tuvo un llamativo gesto: eliminó la frase “siendo feliz” que había posteado horas antes junto a foto en la playa. Curiosamente -o no- eran las mismas palabras que había escrito Baldé con una imagen suya también desde Dubai, en donde se encuentra junto con su equipo.

Icardi, además, aclaró que no discutió con la modelo por esta versión ya que fue ella misma quien le envió las capturas de los mensajes que el futbolista le envió buscando un acercamiento. “No tuve ninguna pelea, estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, sostuvo y anticipando lo que ella había hecho también: que pronto los cinco niños regresarán a Estambul.

“También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina”, agregó con respecto a cómo manejan la economía familiar a partir de su separación. “Como tercero, y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”, le dijo, enojado, al periodista español que había hablado de las versiones de infidelidad.

En las últimas horas, durante la madrugada argentina, el futbolista que se encuentra en Turquía decidió eliminar todos los posteos que había hecho en su cuenta de Instagram y explicó su accionar, anticipándose a una posible repercusión. “Buen día. Solo para hacerles saber que borré las Historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachis”, escribió en la red social en la que tiene más de nueve millones de seguidores.

“Porque seguramente ahora inventan también que me arrepentí”, agregó el futbolista sobre alguna especulación al respecto. “Que tengan un hermoso día”, deseó para finalizar el mensaje. La actitud de Icardi coincide de alguna manera con lo que suele hacer Wanda: cuando sube descargos sobre algún tema puntual, espera a que los medios se hagan eco y luego los elimina. Aunque lo de ella se trata de una mera cuestión comercial: las marcas que la contratan para que haga posteos le solicitan que no tenga tantas Historias, de manera tal que las borra una vez que su palabra ya se hizo noticia.

El posteo de Mauro Icardi en Instagram

