Las sentidas palabras de Mauro Icardi por el cumpleaños de Valentino, el hijo de Wanda y Maxi López

Mauro Icardi y Valentino, en la imagen elegida por el futbolista por el cumpleaños del menor

En momentos en que continúan las idas y vueltas respecto de cómo continuará la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, además del futuro laboral de ambos y dónde continuarán los estudios sus hijos, en las últimas horas se produjo un nuevo cumpleaños de Valentino, uno de los hijos que la empresaria tuvo con el futbolista Maxi López, y fue el propio Icardi quien habló del tema.

“Feliz Cumpleaños Bomber de mi corazón”, comienza el posteo de Icardi dedicado al joven que cumple 14 años, acompañado de una vieja imagen en que ambos se encuentran en una cancha de fútbol infantil. “Hay millones de fotos que podría elegir, pero esta es la que más orgullo me da, un ser humano con un corazón que no te entra en el pecho. Tan bueno, y tan responsable como eras ya desde esos tiempos por tu sueño de jugar a la pelota y en la vida cotidiana”, continuó.

También hizo referencia al tiempo que pasaron juntos desde sus primeros años de vida, dejando en claro que “¿cuántas horas que pasamos pateando en esta canchita, eh Bomber?” y sumando que “hoy ya sos un adolescente de 14 años, pero para mí vas a seguir siendo ese chiquito que camina todo el dia con una pelota en sus pies por toda la casa”.

Una vieja imagen de Mauro y Valentino compartida por la empresaria

Para cerrar, aseguró que “deseo que la vida te siga llenando de cosas buenas y que todas tus metas y sueños se puedan cumplir. Voy a estar siempre presente en cada paso para acompañarte a realizar cada cosa que te propongas. Te Amo Bomber”.

Estas palabras llegan luego de que Débora D’amato asegurara en el programa A la tarde que existe la posibilidad de que Wanda regrese a la Argentina ya que Valentino se probó para jugar en el Club Atlético River Plate. Además la panelista afirmó que Mauro siempre estuvo presente con sus hijas y con los hijos varones que Wanda tuvo con Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino.

Mientras tanto se desconoce que pasará entre Nara e Icardi que pasan sus días a miles de kilómetros de distancia y con un divorcio a la espera de ser firmado. Recientemente, sus diferencias quedaron a un lado y coincidieron en sus mensajes para saludar a su hija mayor, Francesca. La niña celebró sus 8 años y los padres hicieron una tregua y la saludaron en sus respectivas redes sociales, aunque evitaron cualquier tipo de contacto.

Del otro lado del mundo, Mauro saludó a su hija mayor con un álbum de fotos y una emotiva carta de cumpleaños: “Ya pasaron 8 años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto te amo, ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra en tu vocabulario y en tu mundo era Papá”, escribió, remontándose a los primeros meses de la niña.

Mientras tanto, Wanda, por su parte, aprovechó a contestar presuntas de sus seguidores, y la primera fue sobre su relación con el futbolista: “¿Las niñas no extrañan al padre? ¿Los niños extrañan a Icardi? Me parece un super papá”, escribió un usuario. “Sí, es lo más. Apenas tenga unos días libres los acompaño”, sostuvo la empresaria dejando entrever que la relación con su exmarido es buena por el bien de las hijas en común. Y también se refirió a su presente laboral. “Aunque no lo vean, todas las mañanas estoy grabando. Ya verán”.

“¿Cuánto estarás de nuevo por Milano?”, quiso saber otro de sus seguidores. Y la modelo detalló que en las próximas semanas viajará a la ciudad en la que vivió durante muchos años y en la que aun conserva su departamento, aquel que remodeló recientemente y que está ubicado a metros del estadio del club Milán, en donde jugaba Icardi antes de ser transferido al PSG de París y luego al Galatasaray. “Milano es, y está, mi casa. En febrero trabajo en Roma y seguro voy a casa”, respondió junto a un corazón. Otra vez, sin revelar más datos, anticipó que además de sus compromisos en la Argentina, tiene proyectos laborales en la capital italiana.

