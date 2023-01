Gran Hermano 2022: Romina y Marcos ganaron la prueba del líder y hubo nominación espontánea

Romina y Marcos de Gran Hermano 2022 son los dos nuevos líderes de la semana (Foto: Captura Telefe)

En parejas, los integrantes de Gran Hermano 2022 tuvieron que cumplir una nueva prueba para designar al líder de la semana. Durante el día del cumpleaños de Walter Alfa Santiago, las duplas fueron perdiendo una a una con los gritos del jugador sexagenario, quien fue alentándolos para que finalmente abandonen la prueba. En esta oportunidad, se trató de una competencia de resistencia física, que demandó de la concentración mental para evitar que se caigan al piso los discos de goma que el ciclo de Telefe dispuso para esta semana.

Así las cosas, los finalistas resultaron de las duplas compuestas por Romina Uhrig y Marcos Ginocchio, por un lado, y Nacho Castañares y Alfa por el otro. Los cuatro jugadores tuvieron que competir, en vivo, por el primer puesto.

“Fue un día soñado”, reveló el participante más grande del certamen haciendo referencia al festejo de su cumpleaños, cuando Santiago Del Moro ingresó a la casa desde la pantalla de la televisión.

Acto seguido, el conductor les pidió a los cuatro participantes que se dirijan al sector de juego, mientras que el resto de sus compañeros los siguieron desde atrás. Alfa, cada vez más cerca de Camila, fue el más entusiasmado ante la posibilidad de convertirse por primera vez en líder de la casa.

La prueba consistió en tomar anillos de goma con las dos manos, mientras las parejas de jugadores se pararon enfrentadas, haciendo fuerza para que no se caigan los discos. En ese instante, Alfa comenzó a hablar para desconcentrar a sus contrincantes. “Te estoy viendo por el espejo, Romi”, decía. Y no paró de hablar de cualquier cosa durante todo el tiempo que duró el juego de resistencia. Así, saludó a todas las abuelas, y en ese interín aprovechó para revelar que a él no le interesa el aspecto físico de las personas. “Yo me enamoro del interior, nunca me importó si es rubia, alta, linda o fea”, destacó. Entonces, Lucila la Tora Villar le dijo que le iba a presentar a su mamá. “Preferentemente entre 20 y 50 años, y altura, mínimo 1,64 metros”, anunció el exenemigo de Ariel Ansaldo.

Durante la noche anterior, cuando Alfa tuvo que cumplir la prueba que le pidió Gran Hermano para poder festejar su cumpleaños, que fue tratar de convencer a los hermanitos que iba a abandonar la casa, Ariel fue uno de los primeros en ponerse mal por este hecho y en pedirle que no lo hago. Esta actitud del participante de Berazategui conmovió a Alfa y finalmente, cuando se reveló el misterio, se dieron un abrazo adelante de todos.

Durante la prueba del líder, el participante de las bandanas en la cabeza continuó mandándole saludos a todos sus conocidos, mencionando nombres de a uno, y luego se puso a cantar sin parar.

“Les recuerdo que hace mucho calor en ese sector de la casa”, informó Del Moro, cuando describió cómo seguía la prueba. Mientras, en el estudio de Telefe, los exparticipantes que fueron eliminados del reality se sumaron a las opiniones del panel acerca de quiénes serían los próximos nominados y salvados. En esta ocasión, quedaron dos jugadores líderes que tendrán que consensuar a quién salvan después de la próxima gana de nominación.

Después de casi una hora y mientras tuvieron que ir sumando discos a la prueba sin que se les caigan, finalmente la dupla de Nacho y Alfa perdió la competencia cuando se les cayeron los anillos completamente desarmados al suelo.

El miércoles van a nominar en vivo, y durante la noche del jueves la pareja de Romina y Marcos, tendrá que ponerse de acuerdo a qué jugador van a rescatar de la nominación.

