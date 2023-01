Gran Hermano 2022: Nacho ganó la prueba del líder por segunda vez

Nacho es el nuevo líder de Gran Hermano 2022 (Telefe)

Este martes tuvo lugar una nueva prueba de liderazgo en Gran Hermano 2022. Aunque, en esta oportunidad, la competencia tuvo que ver más con una cuestión ingenio que con la habilidad física. Los participantes tuvieron que buscar las piezas de un rompecabezas gigante en la arena y armarlo en el menor tiempo posible. Pero, antes, hicieron un sorteo en que se definieron dos grupos de siete jugadores cada uno para competir en dos tandas.

Gran Hermano 2022: Thiago y Nacho cumplieron una promesa y se besaron, tras el brindis de fin de año Los participantes cumplieron minutos después del comienzo de 2023 ante la atenta mirada de sus compañeros VER NOTA

La primera parte de la competencia se grabó en horas de la tarde y quedaron cuatro finalistas: Walter Alfa Santiago, Romina Uhrig, Ignacio Nacho Castañares y Daniela Celis. Los participantes se enteraron de que habían sido los que lograron los mejores tiempos en vivo y, entonces, pusieron manos a la obra para definir quién se quedaría con el beneficio de logar la inmunidad y tener la posibilidad de salvar a uno de los que queden nominados en la gala del miércoles.

Esta vez con sus compañeros presentes en la zona de espera, los participantes pusieron manos a la obra cada uno con su respectivo rompecabezas. Y, tras ocho largos minutos tratando de ensamblar piezas, el que logró quedarse con el triunfo fue Nacho. “Dejaste de ser Cebollita”, le dijo en tono de broma Maximiliano Guidici, ya que en más de una oportunidad el exfutbolista quedó segundo en la prueba después de llegar a la final con Thiago Medina y solo había logado un liderazgo compartido con Alexis Conejo Quiroga.

Nuevas alianzas y estrategias en Gran Hermano 2022: cómo queda la casa tras la salida de Coti La participante oriunda de Corrientes abandonó el certamen por decisión del público. La angustia de su novio Alexis y la reacción de quienes la habían nominado VER NOTA

“Te felicito: la verdad es que siempre estás ahí peleando la punta y hoy se dio”, le dijo Santiago del Moro tras la competencia. Y agregó: “Tenemos nuevo líder. El líder de esta semana es Nacho. Es decir que tiene inmunidad para la nominación de mañana y el jueves va a salvar a uno de sus compañeros o compañeras que queden en placa. Es un gran poder el que tenés esta semana así que aprovechá el liderazgo que te ganaste en buena ley”.

La broma que le hizo Romina a Alfa que casi termina en un accidente adentro de la pileta (Telefe)

En la gala de este martes, además, se mostró cómo fue el accidente que sufrió Alfa cuando bromeaba con Camila Lattanzio en la piscina. El exvendedor de autos cargó a la nueva participante y la arrojó a la pileta. Pero luego recibió un empujón por parte de Romina y todo terminó mal, ya que antes de caer al agua se dio un fuerte golpe en el cemento.

Gran Hermano 2022: tras los regresos y las duras sanciones, hay cinco participantes nominados En medio de un clima tenso por el ingreso de tres exparticipantes y la sorpresiva expulsión de Juliana, se definió cómo quedó la placa´de eliminación VER NOTA

Enseguida, Alfa se empezó a tocar la cintura en señal de dolor y Romina se preocupó por el estado de salud de su compañero. “¿Estás bien?”, le preguntó. En ese momento, Walter se desplazó rengueando hasta las escalinatas de la pileta y la exdiputada se asustó. “Llamo a un médico”, le gritó. “No, no me llames a nadie”, le respondió su aliado en la cocina, quien se mostró visiblemente disgustado con la actitud de la exdiputada.

Desde afuera de la casa, los seguidores del reality comenzaron a cuestionar si esta actitud podría ser motivo de sanción hacia Romina, si no fue una reacción fuera de lugar e incluso, una broma que dejó de ser tal para poder convertirse en un serio accidente. Sin embargo, durante la gala Alfa dejó en claro que la situación no había pasado a mayores y Uhrig explicó que no había tenido ninguna mala intención. “Menos mal que te empujó Romina y no otro”, dijo luego del Moro, dando a entender que el sexagenario tiene gran afinidad con la exdiputada y varios conflictos con otros participantes.

Seguir leyendo: