Wanda Nara lanzó una filosa indirecta y explotaron las redes: “Con tanto privadito solo perdés dignidad, mami”

La filosa indirecta de Wanda Nara: "Yo juego en otra liga" (Instagram)

A Wanda Nara le gusta generar revuelo con sus publicaciones y con sus comentarios filosos y punzantes. Después del wandagate, en el que arremetió contra la China Suárez cuando se conocieron mensajes privados entre la actriz y su marido Mauro Icardi, la mediática intentó remontar la relación con el futbolista.

Luego de muchas idas y vueltas, finalmente se separaron durante el 2022 cuando ella regresó a Argentina a cumplir con algunos compromisos laborales. Entre ellos, fue parte del jurado en La máscara, el ciclo que condujo Natalia Oreiro, y también aprovechó su estadía en el país para presentar su marca de cosméticos en diferentes locales de shoppings de Buenos Aires.

Quevedo replicó la historia de Wanda Nara (Foto: Instagram)

Con sus hijos al cuidado de Icardi, la mediática se acercó a L-Gante y, en medio de rumores de romance, él le dedicó un tema musical y la invitó a participar en su videoclip, que en pocas horas, había sumado miles de vistas de sus seguidores.

Por su parte, en esos días, Mauro había hecho un vivo de Instagram para aclarar que no estaban separados. “Es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes, no estoy preparado para afrontar todo esto”, dijo en un pasaje en el que explicó por qué decidió salir a dar su punto de vista sobre un escándalo que lo atraviesa y afecta a su familia. Además, remarcó que no está separado y reconoció cuánto le molestaba el juego mediático entre su esposa y L-Gante.

Finalmente, la rubia había viajado a Estambul a reencontrarse con su familia y, aunque aseguraba que seguía separada del futbolista del Galatasaray, se los podía ver juntos en diferentes eventos familiares. Hasta que antes de fin de año, la pareja viajó a las Islas Maldivas para intentar una reconciliación.

En ese momento, se especuló con una nueva vuelta de la relación entre la empresaria y Mauro, pero nada de eso ocurrió porque fue la propia abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, quien había aclarado que ambos seguían separados y que no había podido establecerse la reconciliación entre ellos.

Por ese entonces, Wanda viajó a Uruguay para pasar Navidad junto a sus hijos, a sus padres y su hermana Zaira, con sus sobrinos y disfrutó de unos días en Punta del Este.

Luego, regresó al país, y se instaló en su casa de Nordelta con sus chicos a pasar el verano en Argentina.

Durante la tarde del sábado, Wanda salió con un filoso comentario en sus redes sociales. Sobre una foto de ella morocha, por el reciente cambio de color de su pelo, compartió un fragmento de la canción de un reconocido artista español que tituló su nuevo hit con su nombre y una referencia a su relación con Maxi López.

La empresaria subió un video a su perfil de Instagram con la parte de la canción en la que se la nombra y junto al clip, escribió picante: “Seguí insistiendo, trancu. Yo ya juego otra liga”. Su hermana Zaira le escribió: “Tremendo” y sus fans estallaron en mensajes de apoyo. Muchos vincularon su publicación con una indirecta hacia la China Suárez, quien justamente unas horas antes había mostrado su nuevo look, en el que se puso el cabello rubio.

