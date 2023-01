Pedro Aznar incursionó en el reggaetón y las redes explotaron de comentarios

Pedro Aznar – No voy a cantarle a tu culo

Cantante, multiinstrumentista y compositor, Pedro Aznar es uno de los músicos más completos de la Argentina. Integrante de agrupaciones que son parte de la historia grande no solo del país, también su carrera solista fue muy admirada, tanto con temas propios como con interpretaciones en castellano que hasta en alguna oportunidad superaron a la versión original.

Su talento y su apertura a nuevos ritmos no está en dudas, aunque en esta ocasión genero un sinnúmero de reacciones entre sus seguidores. Es que su nuevo trabajo, el disco doble El mundo no se hizo en dos días que presentará este sábado 21 de enero en el parador Konex incursiona en géneros que lo tienen como aliado, como el rock, folk, jazz, soul y música barroca hasta pasar incluso por el rap y el reggaetón.

De hecho, el tema que da nombre al trabajo es un rap de la vieja escuela, en que detalla que “el mundo no se hizo en dos días ni Dios quiso que fuera de esta ignorante manera, en que el humano se esmera en ser el amo de todo lo que quiera y lo que existe. No me convenciste”.

Pedro Aznar presentará su nuevo trabajo, el disco doble "El mundo no se hizo en dos días" este sábado 21 de enero en el parador Konex (Télam)

Pero sin dudas lo que llamó más la atención es el segundo tema de la placa, un reggaetón titulado No voy a cantarle a tu culo donde aprovechando las rimas y los giros estilísticos de este género se despacha con frases como “Cuando contestaste el llamado se me puso tieso el pelado”.

Tras la publicación, la sorpresa, admiración e incluso las voces en contra no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, quienes inundaron de comentarios las redes, con expresiones como “Debe ser algún tipo de promesa que hizo para que Argentina saliera campeón del mundo! Gracias por tu sacrificio, Pedro!”, o incluso expresiones como “Siempre pienso ‘Pedro no puede más de capacidad y talento’ y Pedro va y puede, otra vez, siempre un poco más, siempre una genialidad más. Todos hablan de que no es parte de su ‘esencia’, pero quién pudiera tener los huevos para arriesgarse a hacer algo diferente, ir por otros géneros, tener curiosidad e intentar algo distinto, no encasillarse con la ‘esencia Serú’, que amo. Pero me parece perfecto también esto de ir por algo diferente. A los que verdaderamente nos gusta Pedro Aznar, sabemos que nada de lo que hace es al azar o improvisado, cada música está pensada y trabajada. Así que realmente admiro y aplaudo cada obra de este tremendo y virtuoso músico”.

Pero no todos avalan este nuevo trabajo, claro, y hay algunos que le confiesan que es un “experimento fallido, Pedro, ésta y la primera canción del disco no me harán huir de tu música”, mientras que otros directamente explican que “por suerte siempre puedo regresar a ‘Quebrado’ o ‘Mientes’ o tantas otras canciones. Ésta es la primera que no vuelvo a escuchar de Pedro”.

La letra completa

Yo no voy a cantarle a tu culo

si lo tienes raso o con rulos

porque soy un hombre de principios

yo te cepillo y no lo publico

Con algo de elegancia es más rico

tomar de la copa o del pico

Ahora te diré

lo que me importa de veras

no es si esta vez es tu primera

Lo que vive, allí, en tu cabeza

debe ser mayor que esta pieza

Lo que piensas trae consecuencias

y hace toda la diferencia

Si jugamos roles me prendo

si sabes poemas me enciendo

Cuando contestaste el llamado

se me puso tieso el pelado

Cuando descubrí tu persona

me quedé noqueado en la lona

Todo tu ser - Yo quiero

Todo tu ser - Yo pido

Todo tu ser - Yo espero

Venga, vamo’ a comer

Yo no voy a cantarle a tu culo

Pues con tu todo yo me articulo

Como soy un hombre de paciencia

Yo te cepillo y lo hago una ciencia

Una pizca de ternura en el guiso

Vale más que el size del petiso

Ahora vas a ver

lo que no ves en el cine

lo que al amor no define

Lo que brota de los cuerpos

si no se está como muerto

Lo que en tus ojos fulgura

me hace volar de locura

Es con tu ser que copulo

aunque flipe con tu culo

