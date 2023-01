La insólita pelea entre Juan y Martina de Gran Hermano 2022 en Punta del Este: “No llevó ni diez dólares para un jugo”

La insólita pelea entre Juan y Martina de Gran Hermano 2022 en Punta del Este (Foto: Captura Telefe)

No todo es lo que parecía adentro de la casa de Gran Hermano 2022. Dos de los participantes eliminados al comienzo del juego, Martina Stewart Usher y Juan Reverdito eran amigos en el reality, y de hecho pertenecían al mismo grupo de aliados, los autodenominados Monitos. Así fue como ellos, junto a Tomás Holder, Mora Jabornisky y Lucila la Tora Villar se ganaron el rechazo del público, que los fue eliminando uno a uno durante las primeras semanas del certamen.

El único que perduró es Nacho Castañares, luego de haber quedado nominado varias veces por sus compañeros y salvado por el público. En ese momento, su permanencia adentro de la casa no se debió tanto al afecto que le tenían los seguidores del reality sino a que en esas semanas puntuales habían quedado en placa algunos personajes aun más antipáticos para los fanáticos del programa.

Martina de Gran Hermano 2022 reveló detalles del comportamiento de su excompañero Juan Reverdito en Punta del Este (Foto: Captura Telefe)

Así las cosas, los exmonitos se encontraron afuera del juego, y excepto La Tora que volvió a entrar a la casa en reemplazo de Juliana Díaz, el resto se muestra en la vida real. Pasean por programas de televisión y hacen presencias en diferentes lugares para los que los contratan, aunque según anunció Martina hace algunos días, mucho menos de lo que imaginaban.

Es que los dos jugadores más polémicos esperaban un recibimiento mayor en cuanto a ofertas laborales y oportunidades para seguir en los medios, pero por el momento, no se les habría dado como lo ansiaron. Recientemente coincidieron en un evento en Punta del Este y fueron abordados por una cronista de LAM (América).

“Estoy con bronca porque quisiera estar adentro, no acá. Es muy fuerte verlo de afuera. Y mucha bronca, porque quería jugar al juego del auto, que es por lo que yo entré. Pero igual estoy aprovechando todo, contento, estoy feliz. La verdad que estoy feliz. Y esperando una oportunidad a ver si aparecer algún trabajito, algo. Ya que estamos, pedimos”, manifestó el taxista.

Martina y Juan de Gran Hermano 2022 se sintieron decepcionados por las escasas propuestas laborales fuera de la casa (Foto: Captura TV)

En tanto, a su lado, Martina dio su parecer. “Yo tenía una expectativa más alta de las cosas que iban a salir. Medio como que dejamos todo para entrar y… si bien estoy súper agradecida porque es una oportunidad única, la verdad que pensé que iban a caer más cosas. Pero acá estamos, siempre con los brazos abiertos y esperando la oportunidad”, dijo la profesora de educación física que, mientras estaba adentro de la casa, fue denunciada en las redes sociales por aparentes malos tratos a sus alumnos.

Finalmente, los dos regresaron al país, y durante la mañana del viernes, al aire de A la Barbarossa, el ciclo de Telefe, Martina estuvo invitada al estudio y encendió una polémica cuando reveló que se había peleado con Juan en la playa uruguaya.

“Con Juan fuimos a Uruguay y él salió a decir que lo estafaron. Salgo a desmentirlo porque para mí no pasó eso. La gente de Uruguay nos trató re bien”, lanzó de repente. Y enseguida completó: “No llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana. ¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y él salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa”.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. La exparticipante fue por más. “Como no lo pasaron a buscar en un auto para él solo y pusieron una combi, no quiso ir. Yo quería ir, entonces, me empezó a hablar mal. Yo fui”, agregó Martina y confesó que ese fue el quiebre absoluto entre ellos.

Martina dio a entender que su compañero tiene aires de divo. “Juan me mandaba mensajes. Me decía ‘si yo no voy, vos no podés ir’. Me quemaba el coco” reveló ante Georgina Barbarossa, y concluyó: “Lo que hizo Juan no me sorprende. Lo que ustedes vieron adentro de la casa, yo lo vi afuera. Me quemó la cabeza”.

