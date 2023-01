Adrián Suar habló del bajo rating de El Trece: “Puse dos novelas extranjeras y les fue muy mal; es un error mío, el responsable soy yo”

Adrián Suar habló de la guerra del rating en la TV

El Trece debió modificar su grilla de programación para conseguir mejores resultados de rating. Su máximo competir, Telefe, está logrando excelentes niveles de audiencia con sus ciclos, especialmente con el reality Gran Hermano 2022, que se ha convertido en un fenómeno televisivo.

“Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil”, reconoció Adrián Suar en una entrevista con Socios del espectáculo. El gerente de Programación de la emisora de Constitución admitió su preocupación en el marco de su regreso al teatro El Nacional de la calle Corrientes con el espectáculo Inmaduros, que protagoniza con Diego Peretti, Patricia Echegoyen, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi y Ariadna Asturzzi.

“Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy”, señaló el actor y productor. Cuando le preguntaron si había pensado en renunciar al canal, Suar contestó: “No, no son cosas que uno piensa generalmente”. Luego hizo una reflexión sobre su trabajo en los últimos meses: “Yo diría que no puedo encontrar el resultado artístico en una pantalla tan importante y que quiero”.

“Hay veces que imaginamos que las cosas salen de una manera y no salen. Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última, el responsable soy yo”, admitió Adrián sobre la performance de El Trece.

Más allá de que los resultados no son alentadores, el programador no pierde las esperanzas de lograr un mejor desempeño de niveles de audiencia en las próximas semanas. “Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años. Me ha ido muy bien y muy mal. Cuando me fue bien siempre mantuve un perfil bajo, nunca fui ni el mejor en las buenas ni el peor en las malas”, explicó.

Durante la charla también le consultaron sobre el alto rating de Gran Hermano, que en las galas ha logrado superar los 20 puntos, un número elevado en los promedios generales que hacen los canales de la televisión abierta. “Cuando te toca ese tsunami, hay que esperar. Ya pasó que Telefe tuvo a Gran Hermano varias veces”, manifestó. Por último, reflexionó: “Yo soy un amante de la televisión, este es un oficio en el que nadie mata a nadie. Se va, se vuelve y hay que ir tranquilo”.

Cabe recordar que El Trece había querido enfrentar a Gran Hermano con la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, el reality que tiene como conductora a Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis. Pero el ciclo fue el gran perjudicado en los números tras competir directamente con el reality. En su primera semana llegó a perder hasta por 15 puntos en la competencia directa con el ciclo de Telefe. Su performance irremontable lo llevó a perder el prime time y ahora lo emiten de lunes a viernes en la franja de 18.30 a 20 horas.

A la grilla del canal del barrio de Constitución se sumó a las 17:15 horas el regreso de MDQ. Para todo el mundo, el programa de aventureros viajes de los hermanos Eugenio y Sebastián Weinbaum, que fue en reemplazo de la novela mexicana Mi fortuna es amarte, la cual también se había estrenado el lunes 9 de enero y ya no sigue al aire.

El ciclo de entretenimientos Los 8 escalones de los 2 millones, que conduce Guido Kaczka, continúa en su tradicional horario de las 21:15 pero extiende su duración media hora y finaliza a las 23 horas compitiendo con Gran Hermano 2022, el ciclo conducido por Santiago Del Moro que se ha ganado el interés de la audiencia.

