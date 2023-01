Una mujer cuestionó una foto de Moria Casán en bikini y la exvedette le respondió duramente: “Tapate vos, imbécil”

Moria Casán

La red social Twitter es, a menudo, el universo virtual donde todos dicen lo que les parece sin tapujos y sin consideración de cuánto pueden afectar las palabras. Recientemente, trascendió una publicación donde la cuenta una usuaria subió una foto de Moria Casán, criticándola por su cuerpo y forma de vestir en la playa.

“Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la mujer, agregando emojis de asco seguidamente. Lejos de encontrar complicidad en otras personas, el posteo fue fuertemente repudiado, y la internauta recibió varios comentarios sobre sus prejuicios respecto a los cuerpos ajenos.

Lejos de encontrar complicidad en otras personas, el posteo fue fuertemente repudiado, y la mujer recibió numerosos comentarios sobre sus prejuicios y varias reacciones en contra de su actitud.

Una usuaria de Twitter crítico fuertemente a Moria Casán por su ropa (Foto: Captura Twitter)

“¿A vos qué car... te importa lo que ella se ponga encima? Ella o cualquier otra persona, sea de la edad que sea y tenga el estado físico que tenga”, le respondió un tuitero, al mismo tiempo que otra usuaria publicó la foto de perfil de la mujer que criticó a Moria y puso: “Con esa carita no podés decir mucho”. Luego, llegó la respuesta de la propia Moria Casán, quien, fiel a su estilo, le remarcó la falta de amor propio. “Tapate vos, imbécil”, le dijo.

La respuesta de Moria Casán

A todos los comentarios negativos, la dueña de la cuenta en cuestión contestó diciendo que la diva “no merece que la defiendan” porque “siempre se burló de todas las mujeres”. Pero las reacciones no terminaron porque Gabriela Cerruti también destacó la actitud de la diva y le dejó un mensaje.

“Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida. Gracias @Moria_Casan por tu libertad. #Larevoluciondelasviejas te banca mucho” (SIC), escribió la vocera presidencial.

El tuit de Gabriela Cerruti

Este domingo al mediodía, mientras una señal de noticias se encontraba con un móvil desde Mar del Plata donde la cronista le preguntaba a los turistas sobre las fotos de la One, la actriz se volcó a sus redes sociales y agradeció el apoyo del público. “Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta. Aclaro que el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto. Mi cesárea y la playa es la Bristol -grasa + celulitis + cesárea =libertad”, escribió.

“El soutien es de lencería ,y el bikini un moschino autentico, no de Senegal, jasa de los 90 ,thanks x mostrarme, ame la Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar, pisé” una milanesa y orgasmee #prueben”, completó la también conductora en otro tuit donde dio detalles de su atuendo que pudo verse en la foto que se viralizó.

Los tuits de Moria Casán

Siempre contra la corriente, Moria Casán se mostró recientemente en las redes sociales sin filtros, efectos, retoques o maquillaje. Es que a diferencia de muchas celebridades que comparten su intimidad con sus seguidores virtuales, La One cambió la ecuación una vez más y sorprendió al mostrarse en traje de baño, el pelo recogido y a cara lavada mientras cocinaba en su casa.

“Hoy estaba hablando por Whasapp con Moria para Intrusos y el chat termino con este video. La amo”, escribió el panelista del programa que conduce Florencia de la V cuando compartió la pieza, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y admiración para con la mamá de Sofía Gala.

Moria Casán se mostró cocinando un huevo revuelto en bikini

El video lo grabó una amiga y Moria le dio una sola indicación: “De lejos”, dijo mientras se abría el plano y se la veía en acción con una espátula en la mano derecha. “Acá la tengo a Moria, diva total. Es una reina, haciendo huevos revueltos. Para los que dicen: ‘Hace de todo’. Sí, hace de todo mi amiga: la cama, huevos revueltos, es completita... Y hoy debuta en Brujas, encima. De no creer”, relata detrás de escena quien captó a la diva. “Los esperamos, los queremos”, repitió Moria para invitar a todos al teatro.

Un rato más tarde, fue la propia Casán quien compartió el mismo video y, además, le agregó la receta. “En bikini, cocinando huevos revueltos. Paso receta: 3 huevos, los coloco con cuidado en una vasija, le pongo sal y un toque de leche. Lo revuelvo, pongo manteca en un sartén a fuego medio, sigo revolviendo y sacó antes porque se sigue cocinando en el plato”, detalló Moria sobre la imagen.

