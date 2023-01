Moria Casán atacó otra vez a Fátima Florez y amenazó con iniciarle acciones legales

Moria Casán atacó de nuevo a Fátima Florez y amenazó con iniciar acciones legales

Sigue la pelea mediática entre Moria Casán y Fátima Flórez. En un nuevo capítulo de esta ya histórica tensión, ahora la One fue contra la humorista y amenazó con iniciarle acciones legales. Lo que ocurre es que Fátima está llevando adelante su show Fátima es mundial, en Villa Carlos Paz. Y entre la variedad de personajes que recrea sobre el escenario, está el de la mamá de Sofía Gala.

Pese a que Florez la imita desde hace varios años, ahora Moria manifestó su desagrado por la caracterización y dijo que quiere recibir dinero por el uso de su marca. “Yo tengo una empresa y pagué un canon muy importante en Marcas y registros para que se controle un poco todo el uso de mi nombre y lo que hacen en shows”, dijo la diva en diálogo con Intrusos (América).

“Si hay un uso de mi nombre en el escenario, aunque me honres, quiero un billetito, papito. Como SADAIC, como Actores que te saca guita”, insistió Moria. Asimismo, se refirió al comentario que hizo Fátima semanas atrás, cuando la mandó a trabajar. “A mi me podés decir cualquier cosa, menos que vaya a laburar. Ahí no me molestó, ella se dio cuenta que la pifió y se puso muy nerviosa”, se plantó Casán.

“Si hay un uso de mi nombre en el escenario, aunque me honres, quiero un billetito, papito", dijo Moria Casán acerca de la imitación que Fátima Florez realiza sobre ella

Por otra parte, Moria volvió a dejar claro que no le gusta a manera en que la actriz la imita sobre el escenario. “No tiene mucho mi voz. Mi voz es muy nasal, muy calentona. No me tiene mucho”, caracterizó. De vuelta en el piso, el panelista Guido Záffora recordó que esta disputa mediática habría nacido hace varios años, más precisamente por el año 2012 y en torno a La Revista de Buenos Aires, obra que por aquel verano fue todo un éxito en la cartelera teatral de Mar del Plata.

El panelista recordó que Moria, quien era la cabeza de la compañía, estaba enojada porque Fátima “no le hacía caso, estiraba su número y generaba una situación de aplauso con el público” que a la diva “no le gustaba nada”.

En tanto, Fátima habló sobre los dichos de Moria y aseguró que la diva “se va a llenar de oro” porque hay un montón de gente que la imita. “Ella siempre dijo que le gustó que la interpreten, que la hagan. No sé qué pudo haber pasado ahora para que cambie de opinión”, dijo.

Moria Casán insultó en vivo a Fátima Florez

“A la gente sí le gusta el personaje. Aplauden mucho ese sketch. Hace mucho que la hago y la hago con el mismo cariño que a todas, a Susana Giménez, a Mirtha Legrand, a Gloria Trevi...”, enumeró. “Yo creo que a Moria sí le gusta cómo la hago... Si hemos hecho cosas juntas, ella sabe. Me parece que Moria está jugando un poquito”, especuló.

“Interpreto a muchas mujeres y nunca nadie se enojó. Pero veremos”, cerró Fátima a la vez en que dejó la puerta abierta para que Moria se acerque hasta Carlos Paz a ver su espectáculo y chequear cómo lleva adelante su personaje.

La disputa entre las mujeres se recrudeció a mediados de diciembre, cuando Moria insultó en vivo a Fátima a través de unos mensajes que le envió a la producción de Socios del Espectáculo (El Trece), programa en el que la humorista estaba dando una nota. “Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo: ‘Tendrá que dejar una limosnita’”, fue lo que leyó el conductor Rodrigo Lussich de parte de La One, refiriéndose a la imitación que Florez hace de ella. Pero Fátima se lo tomó con humor y quiso ser cómplice con la diva. “Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata”, dijo a modo de chiste y creyendo que Casán estaba en la misma sintonía.

Fátima Florez está llevando adelante su show Fátima es mundial en Villa Carlos Paz

“¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi”, arremetió Moria contra Fátima con su característica “lengua karateca”. “Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador. #DesodoranteParaTodos. #ImaginatePorQuéLoDigo. Besos para todos”, siguió e intentó ridiculizar a Florez.

“Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo: ‘¡Qué dijo esta black!’. Atrasa mal. Me hace mal la voz, es de los años 80s, ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica”, insistió y le aplicó un apodo nuevo, algo humillante y del que no dio explicaciones.

“Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito -en referencia al marido de Fátima- pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual”, cerró Moria sin piedad.

