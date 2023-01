Bebe Contepomi habló sobre los rumores de su renuncia a TN y El Trece

Bebe Contepomi y los rumores de alejamiento de La Viola por TN y El Trece (Foto: Archivo)

Tras las versiones que circularon acerca de un supuesto juicio millonario contra El Trece y TN, Bebe Contepomi, mientras disfruta de sus vacaciones en familia, habló con Teleshow y se refirió al tema.

“Es una locura como dicen algo y nadie averigua la verdad. No hay ningún juicio de ningún tipo y todavía no me fui. Es más, hice La Viola la semana pasada, ahora estoy de vacaciones. Y sigo siendo parte del canal, solo hay charlas entre privados”, aseguró el periodista que desde hace años cubre la escena musical.

Acto seguido, recordó otro episodio que vivió hace poco cuando trascendió que se había enojado con Juana Viale a raíz de su entrevista compartida con Coldplay. “Nada que ver, nunca nos peleamos con Juanita, es más mientras se decía eso nosotros estábamos a los abrazos. Yo como periodista digo ‘guau, lo que deben sufrir los famosos y las celebrities cuando les inventan cosas que no son’”, disparó.

Para dar por concluido el tema, Contepomi agregó: “La verdad es que no me fui del canal y no hay ni cerca un juicio por esa suma millonaria ni por nada. Ahora estoy descansando en familia y obviamente, desde hace muchos años que estoy pensando en cambiar de rumbo, pero aun no tengo la decisión tomada. Desde ya que tengo en la cabeza el cambio pero aun no lo tengo definido. La gente me ve todavía en la televisión, es fácil saber si estoy o no”.

Durante los últimos 30 años, el periodista se destacó por desarrollar un estilo único en el periodismo de rock en televisión, tanto en aire como en cable. Así pudo entrevistar a grandes artistas locales e internacionales, recibir una gran cantidad de premios por su trabajo y descontracturar el ambiente de la música en la televisión. Su ciclo La viola se convirtió en uno de los programas míticos de TN, en el que la cobertura de los festivales de rock de verano es una marca registrada.

Con respecto a su futuro, el director musical de La Mega (FM 98.3 FM) y conductor del ciclo matinal Todo lo demás también (de lunes a viernes de 9 a 12), asegura que aun no tiene en claro su destino en lo que a televisión respecta y que, apenas lo defina, será él el primero en comunicarlo a los medios pero que, al día de hoy, no hay ningún desvinculamiento oficial.

En los últimos años, Contepomi diversificó sus proyectos. Hizo La previa con Bebe, una serie de episodios para Flow en los que se retrataban la preproducción y la grabación de una canción y el podcast Lado BB, charlas íntimas con músicos consagrados como Joaquín Sabina, Fito Páez, Adrián Dárgelos, David Lebón y exponentes de la escena urbana como Nicki Nicole y Cazzu. También produjo, junto a Popart, los especiales para Star+ Los Auténticos Decadentes: ADN Experiencia 360, Gracias Totales - Soda Stereo y Babasónicos: Trinchera.

