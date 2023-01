Flavio Mendoza fue a ver la revista de Nito Artaza en Mar del Plata y se fue antes de que termine la función: “Me duele porque lo quiero”

Flavio Mendoza Nito Artaza Lorena Liggi

En una temporada inusual para el teatro en Mar del Plata, donde a diferencia de años anteriores estrenaban a mediados de diciembre, muchas compañías retrasaron sus estrenos y recién en la primera semana de enero debutaron en el escenario la mayoría de los espectáculos.

Mucho tiempo no pasó para que llegara el “primer escándalo del verano” en esa ciudad. Este lunes, en Socios del Espectáculo, el cronista Santiago Riva Roy informó que, durante la noche del domingo, Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio y un grupo de amigos decidió ir a ver Argentina La Revista, el espectáculo de Nito Artaza, Luisa Albinoni, Paquito Wanchanwein, Rodrigo Vagoneta, Lorena Liggi, Carlos García, Mica Mujica, entre otros artistas, que se presenta todas las noches en el teatro Corrientes.

Todos los flashes estaban puestos en lo que generaría ese encuentro entre Mendoza y Artaza después de las palabras del coreógrafo cuando hace meses lo había señalado como el responsable de “dejarlo sin trabajo” en la época dorada del género revisteril. Sin embargo, el periodista contó que Flavio se fue de la función 20 minutos antes de que terminara y eso provocó cierto malestar en todo el todo el elenco por la actitud del padre de Dionisio.

Tras conocerse la información, Teleshow se comunicó con Nito Artaza y Lorena Liggi para saber un poco más sobre lo sucedido. “Anoche estaba muy lleno el teatro y al entrar lo saludé. Me dijo que se quedaba un rato porque estaba con Dionisio, pero no lo vi cuando se fue”, dijo el capocómico intentando bajar el tono al tema.

Marquesina de "Argentina La Revista"

Por su parte, la directora de la revista fue más punzante y contó paso a paso como fueron las cosas. “Es verdad que estuvo en el espectáculo y se fue un rato antes, pero no sabemos más nada porque no mandó mensajitos, ni nada… Me sorprendió y no sé por qué motivo lo hizo, nos dimos cuenta porque estaban sentados en un lugar estratégico y los veíamos”, señaló Liggi.

Consultada sobre cómo se dio la visita del director y coreógrafo a la obra, la artista contó: “En realidad me habló Marcelito de XT temprano y me dijo que iba a venir a ver la función solo, luego que lo hacía con Flavio”.

Lorena lamentó la actitud de Flavio Mendoza al comentar: “Fue raro porque lo íbamos a agasajar en el final y nos quedamos como a mitad de camino. Lo ubicamos en un lugar donde lo veíamos y en un momento vimos que no estaba más. No está bueno y me duele porque lo quiero”, completó.

En tanto, este medio intentó tener la palabra de Flavio Mendoza que no respondió el llamado, aunque su amigo Marcelito Manau, más conocido como “Marcelito de XT” que lo acompañó a ver el espectáculo, explicó a Teleshow: “Estaba con la criatura que tiene 4 años ý veníamos de ver otra obra, el nene estaba muy cansado...”.

