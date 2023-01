La reacción de Facundo Arana ante las nuevas declaraciones de Romina Gaetani

Facundo Arana dio por terminado el tema con Romina Gaetani (Socios del espectáculo. El Trece)

Cuando parecía un tema terminado, durante los primeros días del año se escribieron nuevos capítulos en la guerra entre Romina Gaetani contra Facundo Arana y su esposa, María Susini. Todo comenzó en mayo del año pasado, cuando la actriz acusó a su colega por “violencia verbal” cuando eran compañeros de la novela Noche y Día. Luego, con sus respectivos abogados se reunieron para poner paños fríos al escándalo y hasta circuló una foto en los que se veía sonrientes como prueba del acuerdo.

Romina Gaetani le contestó a María Susini: “En ningún momento le pediría empatía a ella” La actriz expresó su sorpresa por las fuertes declaraciones de la modelo en apoyo de su marido, Facundo Arana VER NOTA

Pero en los últimos días Gaetani volvió a recordar su enfrentamiento con Arana en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece) desde Carlos Paz, donde está participando en la comedia Un plan perfecto. Durante su reflexión, cuestionó a Susini por haber salido a defender a su marido. Al enterarse de estos dichos, la modelo expresó su enojo en una charla con el mismo programa desde Mar del Plata, donde acompaña a su pareja que está haciendo la obra Los 39 escalones.

“Cuando alguien quiere prensa, quiere acomodar su cerebro, son problemas de otras personas. Es como que yo ahora salga a decir que vos me maltrataste. Acá no hay algo. Esto es un gran acomodo de un cerebro, que se acomode ella y que no se meta más con quien no se lo merece”, aseguró María muy molesta.

María Susini defendió a Facundo Arana de los dichos de Romina Gaetani: “Hay que acomodar los cerebros” La modelo defendió a su esposo y apuntó contra la actriz: “No confío en ella” VER NOTA

Más tarde, a la salida del teatro, Gaetani le respondió a Susini en el ciclo de El Trece: “En ningún momento le pediría empatía a ella. ¿Por qué ponemos a las mujeres a discutir? ¿Por qué no le ponen el micrófono a ellos? Nunca salí a hablar de esto porque nunca me dolió lo que pasó con Facundo. Yo conté mi verdad, nada más, que es que lo sentí violento. Con la insistencia de las preguntas sobre el posteo, bueno, ahí dije yo una verdad que sucedió acá mismo en Carlos Paz en una fiesta con palabras desagradables que él me dijo al oído. Eso sí lo sentí violento”.

María Susini defendió a Facundo Arana de los dichos de Romina Gaetani (Socios del espectáculo. El Trece)

La palabra que faltaba era la de Facundo Arana, y el actor fue abordado por la prensa a la salida del Teatro Tronador en Mar del Plata: “No me busquen más por ese tema. De lo que sí puedo hablar es de Los 39 escalones”, señaló en referencia a la obra que protagoniza con Guillermina Valdés, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. “Ese tema lo cerré en público y en privado, que era lo que más me importaba”, agregó, en relación al mencionado encuentro con presencia de los abogados.

Consultado por la defensa de su esposa, no ahorró elogios. “Sabía y sé que tengo la mejor compa del universo, del universo entero. Estoy muy contento, y estoy muy contento con la obra. ¿Podemos cortar acá?”, continuó, sin ganas de seguir con el tema. “Podemos hablar de Los 39 escalones o terminamos la nota acá, porque la verdad que es un tema que hace mucho tiempo que está cerrado. Desde mayo está cerrado”, repitió.

“¿No va a haber nuevas acciones legales?”, indagó el cronista de Socios del espectáculo. Y Arana continuó con su postura. “Es un tema cerrado. Lo que sí les pido, e no me importa lo que pase, no me busquen más por este tema, porque realmente es un tema que para mí está cerrado y es lo único que voy a decir”, cerró.

Seguir leyendo: