Las románticas vacaciones de Laurita Fernández y su novio en Miami: sol, playa y mate

Las vacaciones de Laurita Fernández en Miami (Instagram)

Lo que empezó tímidamente como un rumor a mediados de 2022 poco a poco se fue blanqueando y llegó un momento en que los propios protagonistas comenzaron a despejar todas las dudas, aclarando la situación y mostrando fotos que los encontraban juntos. Por caso, cuando Laurita Fernández fue descubierta a los besos con Claudio Brusca, productor ejecutivo de Bienvenidos a Bordo, en una disco de Palermo primero intentaron no ponerle rótulo, pero con el correr de los días se fue relajando. Y, finalmente, fue él quien decidió terminar con las especulaciones.

“Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, así, sin más, el llamado Peluca ponía punto final a las especulaciones. Y las redes sociales son testigos de cada uno de los pasos de la pareja, con imágenes de conciertos compartidos, canciones que se dedican o largos textos en que se declaran amor. De esa forma también todos los seguidores de la pareja no dejan de festejar el amor que se tienen y dárselos a entender en cada posteo.

Por caso, tras subir una foto en el camarín junto a ella, el productor publicó una postal junto a la bailarina en el recital de Coldplay. “Amo extrañarte así y que esta foto sea parte de mi vida”, escribió recibiendo comentarios positivos de colegas y amigos. Luego fue ella quien recogió el guante y publicó una secuencia de tres fotos de la pareja, abrazada y a punto de darse un beso. “Momentos felices”, describió Fernández junto a un corazón violeta y una carita feliz. Y esto dio lugar a que Peluca le dedicara una conmovedora declaración de amor. “¡Ay, Dios!”, escribió arrobando a la bailarina. Y siguió rematando su frase con tres corazones rojos: “Te necesito en mi vida todo el tiempo. Sabelo”.

Incluso, hasta Guido Kaczka, quien los cruzaba constantemente en los pasillos, fue testigo de esos primeros instantes: “Los veía bien… Yo los veía que tenían una relación”, describió en una entrevista con Socios.... Y amplió su percepción: “¿Vieron esa gente que en los pasillos de la tele se habla más cerca de lo normal? ¿Por qué tan cerca? Había algo, evidentemente. Porque entiendo que es algo intenso porque están haciendo Bienvenidos. Pero depende de la cercanía te das cuenta en qué andan los productores. Y algo había”, puntualizó.

Ahora que el ciclo terminó su temporada y disfrutando de unas merecidas vacaciones, la pareja se encuentra en Miami y compartieron las primeras imágenes de este recorrido. “Quiero compartirles cómo arrancaron estas vacaciones. Siempre con mate en mano”, afirmó ella, acompañando el texto con un video en que se la puede ver saliendo de la cama en un imponente departamento con vista al mar, tomando aire en el balcón y disfrutando de unos mates para luego pasar a la playa, con bikini y sombrero. Entre corazones, también nombra a su novio, a quien reconoce como el realizador del video.

La bailarina, conductora y actriz se encuentra en un momento de descanso antes de lo que será un año que la tiene como protagonista de Matilda: el musical, que se estrenará en junio próximo y donde encarnará a la recordada Señorita Miel.

Luego de romper récord en taquilla en Broadway y en Londres se presentará en la Argentina de la mano de Carlos y Tomas Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones, las productoras más importantes de la industria que se unen por primera vez para llevar a cabo esta super producción.

