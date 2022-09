Oriana Sabatini habló del distanciamiento entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini: “No la vemos tan seguido”

Oriana Sabatini habló del distanciamiento entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini (Video: El Trece)

A mediados de año, surgieron fuertes rumores de una supuesta enemistad entre Catherine Fulop y su cuñada Gaby Sabatini. Es que la actriz había dejado de seguir en Instagram a la extenista y ese gesto fue motivo suficiente para que se especule con una mala relación entre ellas. “Nooo, nada que ver. ¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta. Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más!”, había expresado Cathy en ese entonces cuando fue consultada por Teleshow.

Ahora, Oriana Sabatini, hija de la venezolana y sobrina de Gabriela, llegó de visita al país y en el aeropuerto internacional de Ezeiza fue abordada por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), quien la consultó por esta aparente rivalidad.

“Seguramente habrás escuchado de un distanciamiento entre tu padre, y Gabriela, ¿Sabés si se pudieron acercar?”, preguntó el cronista y la cantante dijo: “Hay un distanciamiento físico que es inevitable, que es que ella vive en otro país y vive viajando y nosotros la verdad es que no la vemos tan seguido”. “Pero eso no significa que haya un distanciamiento emocional”, aclaró la novia de Paulo Dybala inmediatamente después de haber dado su primera respuesta.

“Hay un distanciamiento físico que es inevitable", dijo Oriana Sabatini sobre la relación entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini

“No pasó nada con Gaby, no sé de dónde salieron los rumores. Gaby es lo más. Súper, bella, siempre fue una cuñada amorosa, pero ella siempre llevó su vida personal y profesional como muy separada”, había dicho en su momento Catherine sobre su vínculo con su cuñada.

Y explicó: “Ella vive afuera y nunca nuestra relación pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa, y la verdad es que yo no estaba ni pendiente que la había dejado de seguir porque yo nunca subo nada de ella, ni ella de nosotros. Si chequeás su Instagram, vas a ver que su familia no pasa por ahí”. Sin embargo, aclaró: “Eso no quiere decir que sea malo (el vínculo). Siempre tuvimos una relación muy tranqui, así que no sé qué es lo que les sorprende, y ahora imaginate que no tiene una obligación de venir a ver a su mamá y estar con nosotros, así que la relación va a ser un poco más distante, por teléfono o mensajito”. En ese sentido, también admitió que nunca pudo ir a visitar a su hija Oriana a Italia. “Hace cuatro años que vive allá y no la fui a ver, y no por eso yo la quiero más o menos”.

Catherine Fulop habló sobre su relación con Gabriela Sabatini

“Gaby y yo siempre tuvimos la relación más linda, lo que pasa es que yo he estado en este último tiempo demasiado ocupada en la enfermedad de mi suegro, después de mi suegra, y en salir adelante con mis hijas. Y capaz que en todo esto Gaby no formaba parte de mi familia pequeña: Ova, y mis dos hijas. Gaby, por vivir alejada, pero nada más… Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Pero vamos a trotar, vamos a hacer esto...ella siempre me tomó en cuenta y yo también a ella”, profundizó.

Por último, al ser consultada sobre si se escriben con frecuencia, reconoció: “Poco y nada, pero nunca fue así. Yo nunca vi a mi cuñada que llegara acá y me llamara ‘Hola Cathy, estoy acá’. A mí me gusta la relación que tengo con ella y la amo porque nos amamos. Por lo menos de mi parte”.

