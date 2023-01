Las vacaciones de Diego Leuco y Sofía Martínez: el divertido video de la pareja en las playas de California

Diego Leuco y Sofía Martínez en California

Diego Leuco y Sofía Martínez viajaron a los Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones románticas, luego de haber tenido unos meses intensos de mucho trabajo en los medios. En esta oportunidad, la pareja eligió recorrer California, alquiló un vehículo, aprovechó para recorrer la ciudad y caminar por las playas.

En su cuenta oficial de Instagram, la periodista compartió con sus seguidores algunos videos de esta escapada. En una de sus historias ella mostró un divertido episodio: ambos están en la playa cuando el conductor se resbala en la arena y cae. De fondo se escucha la risa de Sofía. Luego, ella también se resbala. En el final, Diego tira piedritas al mar.

Recientemente, en una charla íntima con Teleshow, el periodista explicó cómo nació su relación amorosa con su colega: “Nos conocemos hace mucho. Ya habíamos estado en algún momento y después, no. Y la vida nos volvió a encontrar, cuando la llamé en la radio para hablar de ese tema y pegamos onda, y después de esa nota seguimos conversando, y cuando ella volvió de Japón nos cruzamos, y nos empezamos a ver, y de golpe estábamos de novios. Empezó a pasar”.

Respecto a la cobertura del Mundial que hizo Sofía, el conductor habló con orgullo de su desempeño: “Yo no sufría porque no tengo ni un milímetro de duda de su capacidad. Se lo dije a ella: para mí es de las mejores apariciones en los medios de los últimos tiempos. Para mí todo lo que Sofi es como persona y como profesional se ve en ese video, en ese video con Messi. Porque para mí Sofi muestra que es una tremenda profesional por cómo lo dice, por no quebrarse, por el momento en que lo decía, por tener a Messi mirándola a los ojos, que cualquiera de nosotros se haría pis encima en una situación así, acabando de ganar una semifinal, llegando a una final del mundo. Primer mundial que le toca cubrir y decirlo de esa manera... Además, también en lo que dice y en cómo lo dice ella muestra la persona que es. Es una persona súper empática, súper emocional y con inteligencia para los sentimientos y una capacidad para poder traducir lo que siente en palabras que yo no había visto nunca en ninguna otra persona. Y eso a mí me enamora de Sofi. Hace unos días fuimos a cenar a un restaurante y el mozo se largó a llorar cuando la vio. Y eso a mí me llena de orgullo”.

Por último, se refirió a sus ganas de ser papá: “Me re veo como papá. Me gusta mucho la interacción con los chicos. Tengo como una cosa muy paternal, muy incorporada. Mis viejos han sido muy amorosos conmigo. Mis viejos, mis abuelos, mi familia en general. Yo tengo mucho deseo de ser padre. No sé si ahora. Lo vivo mucho con mis perritos que sé que no son hijos por más que mucha gente los llame de esa manera, pero son lo más parecido que uno puede tener hasta que tiene un hijo de verdad. Y tengo como ese instinto de prioridad total con ellos. De hacer sacrificios que no haría por nada ni por nadie, pero por ellos sí”.

