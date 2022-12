Las vacaciones de Flor Vigna en Brasil, lejos de Luciano Castro: “El amor tan sano hace bien”

Flor Vigna, en Brasil (Imágenes: Instagram)

Flor Vigna y Luciano Castro están distanciados, sí. También podría escribirse “separados”; sería cierto, pero no real. Porque no hay aquí título tremendista posible. Ni la posibilidad de vislumbrar una crisis potencial. Sin aportar el contexto, la definición resultaría engañosa, a contramano de la realidad. Porque hoy -y en gran parte del verano- ella estará por un lado, y él, por el otro. Pero aún lejos, enamorados. Porque esta situación -a todas luces temporal- responde a motivos laborales, no sentimentales.

Sucede que Flor, con un nuevo single bajo el brazo -”Sabor a ti”-, se encuentra preparando una gira veraniega que sirva para potenciar una carrera como cantante sobre la cual volcó todas sus energías y sus recursos, siempre a pulmón: es un ejemplo claro y valioso de la autogestión. En cambio, Luciano realizará temporada teatral en su amada Mar del Plata: luego de haberse instalado el martes 20, el 27 estrena El divorcio, junto a Carla Conte, Natalie Pérez y Pablo Rago, una obra que ya presentó en Rosario y Montevideo, entre otros destinos.

Así es como, por un par de meses, se verán poco. Pero se amarán mucho. “Estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea -aclaró días atrás el actor, en el programa de Susana Roccasalvo-. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver”.

Una de las fotos desde Buzios que Flor Vigna compartió en su Instagram; allí también pasó la Nochebuena

Flor Vigna demostrando toda su destreza al improvisar una coreografía en la posada donde se hospeda en Brasil

Por estos días, Vigna está en Buzios, Brasil, pasando unas vacaciones “con los pibes”, como hace referencia a su grupo de amigos. Se aloja en “una posada mágica llena de buena vibra, buen verde, buen morfi y buen ocio”, según puntualizó en unos de los posteos que realizó en su cuenta de Instagram, compartiendo su experiencia en el país vecino.

Desde allí también compartió un video en el cual, sobre los hombres de un amigo y desde el parador de una playa, canta “Muchachos”, la canción que le puso un marco más que propicio a la gesta de la Selección en el Mundial de Qatar.

Flor Vigna en Brasil

Pese a que todo estaba aclarado de antemano en los medios, al pie de ese video que subió a su cuenta Florencia se encargó de aclarar algunos comentarios que le hicieron sus seguidores sobre su relación con Luciano. “Estoy de vacaciones con mis amigos y el preparando la temporada en Mardel. Muy felices, en pareja”, escribió ante una ráfaga de preguntas: “¿¿Y Lucho?? ¿Al final era verdad que estaban separados? ¿No se ven más?”.

Luego, un par de fotos posteadas como modelo provocaron nuevas dudas, que llevó a repetir certezas: “¿Lo extrañás a Luciano?”, le consultaron. “Estamos disfrutando con amigos y lo extraño mucho. El amor tan sano hace bien”, respondió la bicampeona del Bailando, añadiendo el emoji de un corazón.

Luciano Castro lleva a Mar del Plata la obra El divorcio, con Pablo Rago, Natalie Pérez y Carla Conte; estrenan el 27 de diciembre

Esta circunstancia -pasar un tiempo separados- no les resulta tan ajena. Días atrás, y en diálogo con Teleshow, Vigna explicó cómo se preparaban los dos para estos meses. “Mirá, de por sí yo vivo en Paternal y él vive en Pilar. Es decir, cuando a mí me pintaba el amor decía: ‘Bueno, el remise sale carísimo pero lo vale porque yo lo quiero ver. Así sea nada más para dormir’. Porque estábamos muy a mil los dos. Y creo que va a ser un poco así”, proyectó.

Luciano Castro y Flor Vigna, días antes de que él viajara a MDQ y ella, a Brasil

