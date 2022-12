Inflables de Papá Noel, mensajes emotivos y los looks más variados: así esperan los famosos la Navidad

Barby Franco y Cinthia Fernández preparan la Navidad con sus hijas

La Navidad es una de las fechas más esperadas por las familias, y este año tiene un gusto diferente. La consagración de Argentina en el Mundial de Qatar tiñó las Fiestas de una alegría inédita. Y con los goles de Lionel Messi, las atajadas de Dibu Martínez y la melodía de Muchaaachos todavía retumbando en las retinas y los oídos, llegó el momento de esperar a Papá Noel. De pensar en el menú, los regalos y los looks. Y sacar a flote ese espíritu navideño recargado.

Lali Espósito cantó el Himno Nacional Argentino en la previa del partido de la final del Mundial y gritó: “¡Viva Argentina!” La cantante fue la elegida para representar al país con su voz, en la previa del encuentro entre la Argentina y Francia VER NOTA

Mientras ultimaban los preparativos, los famosos estuvieron subiendo a sus redes algunos detalles de la previa. Por caso, Marcelo Tinelli compartió su saludo navideño con sus seguidores de Instagram: “Quería desearles unas muy lindas Fiestas. Gracias por acompañarnos en estas redes sociales. Los quiero mucho, gracias por las muestras de amor”, dijo el conductor mirando a cámara, e hizo extensivo el mensaje a su hijo Lolo y a su primo Luciano El Tirri, con quienes compartió la inolvidable experiencia del Mundial de Qatar.

También tuvo palabras a sus televidentes, a los de Canta Conmigo Ahora y a los que lo vienen acompañando por más de 30 años: “Que tengan una hermosa nochebuena, una Feliz Navidad. Los quiero mucho, sean felices, auténticos y disfruten la vida”, auguró. Y cerró con una felicitación especial para Lionel Messi y el plantel campeón en Qatar: “Nos pone a los argentinos en un lugar de unión que hace tiempo que no vivíamos”, destacó. Y le agradeció a su padre y a su abuelo por transmitirle la pasión “fobalera” (sic). “El deporte une, te hace hacer amigos”, cerró.

El saludo de navidad de Marcelo Tinelli

Los niños son grandes protagonistas en este día y su ansiedad hasta que el reloj dé las 12 y Papá Noel pase por cada arbolito. Y si no, que lo diga Cinthia Fernández, que su logística de empaquetado se vio interrumpida por la vigilancia de una de sus hijas. La panelista se las ingenió para terminar la tarea aprovechando las distracciones de la niña y con la ayuda de su mascota. En cuanto a la decoración, la bailarina optó por muñecos inflables de Papá Noel y demás criaturas de motivos navideños que se elevaron junto al arbolito.

El hincha argentino acusado de supuesto acoso le escribió a Lali Espósito: “La estoy pasando muy mal” El joven negó que su gesto haya sido intencional. Además, dijo que nunca tuvo este tipo de problemas en su vida VER NOTA

Pero el video más emocionante sin dudas fue el de Barby Franco y Sarah, su hija recién nacida fruto de su relación con el abogado Fernando Burlando. La conductora realizó un montaje junto al arbolito y en un giro cual Mujer Maravilla, pasó de lucir su enorme panza a tener la beba en brazos. “Mi felicidad mundial. Feliz Navidad”, escribió en un guiño a la fiebre por la Selección para rubricar un momento de plenitud.

Darío Barassi y su hija Emilia, en San Juan

Flor Peña y Darío Barassi fueron son dos de los famosos que optaron por dejar la ciudad y viajar al Interior para reunirse con los afectos. La actriz de Casados con hijos pasará en Salta, de donde es oriundo su flamante marido Ramiro Ponce de León. Allí celebró la primera de sus bodas y ahora ultima los detalles para la cena bajo un amenazante cielo que presagia la peor de las tormentas.

Lali Espósito entonará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial de Qatar 2022 La cantante fue la elegida para representar al país con su voz, en la previa del encuentro entre la Argentina y Francia VER NOTA

Por su parte, el conductor de 100 argentinos dicen viajó con su familia rumbo a San Juan, de donde es oriundo, y entre la inmensidad del paisaje se mostró feliz con su esposa Lucía y sus hijas Emilia e Inés. “Sierras azules y las mujeres de mi vida. No necesito más”, escribió el actor, con diferentes postales de la calma sanjuanina.

La China Suárez en modo Grinch

Quizás para contrarrestar un poco con tanto espíritu navideño, un poco en broma y un poco en serio, Lali Espósito y la China Suárez se diferenciaron un poco de los XXX. Compinches desde niñas en la factoría Cris Morena, las actrices apelaron al Grinch, ese personaje que odia tanto la Navidad que lo hace adorable. La intérprete de “Disciplina” replicó un posteo de una caricatura femenina del monstruo y la protagonista de Objetos lució un disfraz de Grinch y posó junto al arbolito.

Zaira Nara y su impactante vestido navideño

Luisana Lopilato y Michael Buble

Entre los looks de la previa, se destacó el de Zaira Nara, que mostró toda su elegancia al lucir un largo vestido verde, con un pronunciado escote y un gran tajo al costado del cuerpo que partía desde la cintura. Y del otro lado del mundo, cerca de la casa de Papá Noel, Luisana Lopilato y Michael Buble compartieron su felicidad con una sonrisa y un beso bien abrigados para combatir el frío canadiense. “All I want for Christmas is Lu” (Todo lo que quiero para navidad es a Lu) escribió el músico, en una versión libre del standard navideño de Mariah Carey que él también interpretó.

Seguir leyendo: