Canta Conmigo Ahora: un participante cantó con su pareja y sorprendió al contar su historia de amor

La insólita historia de amor de un participante de Canta Conmigo Ahora (Foto: Captura El Trece)

Cuando faltan apenas 7 emisiones de Canta Conmigo Ahora para que finalmente quede un solo ganador entre todos los participantes que han pasado por el escenario conducido por Marcelo Tinelli, en la noche del martes varias sorpresas que conmovieron al jurado.

Todo comenzó cuando Marcelo presentó al primer concursante, Jano Piccardo. “Va a cantar con su esposa, Sofía, que también estuvo en el primer certamen y la rompen juntos”, anticipó el conductor. Esto es así porque todos los finalistas que van quedando en esta etapa del concurso cantan con algún participante del ciclo anterior de El Trece.

Jano tiene 35 años y es de Pilar. En esta ronda, Marcelo presentó también un video en donde se escucharon algunos testimonios de amigos y familiares del participante. “Desde muy chico siempre mostró mucho talento y nunca negoció su vocación”, le dijo su primo. “A pesar de que abrió shows con artistas de primera, como Eros Ramazzotti y Ricardo Arjona, nunca había terminado de explotar”, expresó su tía. Por su parte, su mujer Sofía dijo que se conocieron de una manera sorprendente. “Jano había puesto un anuncio de la venta de un piano pero en realidad no lo vendía y lo hizo para ponerse en contacto conmigo”, reveló. Desde ese momento nunca más se separaron. “Te amo a vos y amo que la música nos conecte”, le confesó ella.

La insólita historia de amor de un participante de Canta Conmigo Ahora (Foto: Ramiro Souto)

“Gracias al piano diste en la tecla”, bromeó Tinelli. Y le dio paso a Almada que dijo que hay gente que tiene suerte. “Yo vendí un piano y cayó un señor de 70 años”. Entonces, Jano aclaró que el piano no se lo vendió a su mujer. “Nunca lo vendimos y terminó estando en el living de nuestra casa”. La realidad es que él mandó un mensaje a varios conocidos, entre ellos a su actual esposa, que también es cantante. Se juntaron a grabar una canción y luego la subieron a las redes. “Pero un día se hizo tarde, llovía, y así empezamos a salir”, confesó Sofía.

Tinelli, no conforme con sus respuestas, indagó un poco más sobre el inicio de la relación. “A mí me gustaba él, y yo le dije dale, me interesa el piano para una amiga y ahí él me invitó a grabar algo juntos para las redes”, explayó la mujer del cantante. Y luego agregó: “Estoy muy emocionada de cantar con él y de volver a compartir este escenario”.

Cantaron el tema melódico “Endless love” de Lionel Richie y recibieron devoluciones muy buenas de casi todos los miembros del jurado. Marcelo les pidió que canten otra canción juntos y entonaron Let it be, de The Beatles.

Finalmente, Jano obtuvo 100 puntos, que es el puntaje máximo y se convirtió en uno de los 10 finalistas del certamen.

Más adelante, Tinelli presentó al segundo participante, Marcos Sena, de Uruguay, quien cantó junto a Miguel Ángel Rodas “Azúcar, pimienta y sal”.

En el momento de las devoluciones del jurado, Bebe Contepomi lo comparó con Julio Sosa. Y Tinelli confesó que el participante le recordó algo que le hacía escuchar su papá, en relación al tango.

Para Román “fue una cosa de locos, muchachos, los felicito. Ojalá que llegues muy lejos en la música porque te lo merecés”, le dijo.

Cucho, por su parte, expresó que se trata de canciones que uno escuchaba de pibe. “Mi viejo también me ponía esta música, voy a reivindicar al maestro Alberto Castillo. Sin palabras, me encantó esta dupla”, concluyó el músico.

Rodri les sugirió que formen un dúo y canten juntos. “Fue un show increíble, nos sacaron por completo del certamen. Para mí tienen que hacer algo juntos para que los veamos brillar con el tango, que es lo suyo”, expresó.

Marcos recibió 100 puntos y también pasó como finalista, entre los 10 mejores.

El tercer y último participante, fue Lucas Barros. El joven, de Yerba Buena, Tucumán, tiene 23 años y cantó con Alma Pellegrini, de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe.

“Te han puesto la vara muy alta”, le anticipó Tinelli apenas subió al escenario. Sus familiares le dieron unos testimonios conmovedores y Lucas no podía parar de llorar. “Me hace acordar a mi tía Ñati, que en realidad es la tía de Paula, de Tucumán”, confesó Tinelli recordando a un familiar de su expareja. Profundamente conmovido, Lucas cantó “How deep is your love” y, a pesar del llanto y de la emoción, también obtuvo 100 puntos, lo que lo llevó automáticamente a convertirse en finalista de Canta Conmigo Ahora.

