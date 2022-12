Mientras le teñían el pelo, Eva Longoria festejó a los gritos el triunfo de Argentina en el Mundial

Eva Longoria festejó el triunfo de Argentina

El triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022 atravesó no solo a todos los argentinos, sino también a buena parte del mundo. Así las cosas, son varios los famosos internacionales que a través de las redes sociales compartieron su alegría, portando desde banderas y camisetas, hasta simplemente plasmar en palabras los sentimientos que les generaba este nuevo título para el país.

Pero sin dudas una de las que más eufórica se mostró fue Eva Longoria, la reconocida actriz de raíces mexicanas y españolas que a través de su cuenta de TikTok publicó un video donde se la puede ver reaccionando ante cada una de la instancias del último Argentina-Francia. ¿El detalle? En ningún momento el colorista con el que se encontraba dejó de hacer su trabajo.

Sentada en un sillón, con una bata, el pelo a cargo del personal que con ella se encontraba y sus pies en el agua, los gritos de la actriz se hicieron notar, además de los momentos de tensión en que se paraba y se volvía a sentar. “Argentina wins the world cup”, reza el mensaje que acompaña al video, que termina con ella aplaudiendo a la pantalla, como felicitando a los jugadores por lo realizado, además de secarse las lágrimas mientras reconocía que estaba muy feliz.

Longoria en 2010 solicitó el divorcio de su marido, el basquetbolista francés Tony Parker, estrella de la NBA y compañero de Manu Ginóbili. Esa relación de 7 años se terminó en medio de denuncias públicas y miles de páginas en revistas del corazón. Es que la actriz descubrió cientos de mensajes en el celular de su marido con una amiga común, la mujer de Brent Barry, compañero de Parker en San Antonio Spurs. Sin embargo, todo lo que el deportista aclaró en su momento fue que nunca mantuvo contacto sentimental con quien entonces era esposa de Barry.

La reconocida actriz Eva Longoria es una de las dueñas del club de fútbol Necaxa, de México

“Pude haberme dejado llevar un poco”, explicó la actriz respecto de las imágenes del festejo del triunfo argentino. Es que el fútbol no le es ajeno para nada a quien alguna vez aseguró “soy 100% mexicana y 100% estadounidense, no hay que elegir’. ya que a mediados de 2021, a través de sus redes sociales, confirmó que es parte propietaria del club Necaxa.

“Así es como tomo mi café ahora que me uní al grupo de dueños del Club Necaxa. Me siento muy emocionada y encantada porque vamos a hacer cosas realmente emocionantes con este equipo”, afirmó la actriz de Desperate Housewives a través de su cuenta de instagram.

Y cómo habrá quedado marcado a fuego su personaje de Gabrielle Solís en esa serie, que tras la publicación del video fueron varios los comentarios que la llamaron no ya por su nombre, sino por el de su personaje. “Gaby Solis is team Argentina”. “Así fui yo, pero sin el glamour”, “Amo ver a gente de otros países emocionarse por los nuestros y nuestros colores”, “Que increíble que los que no son argentinos lo hayan vivido así. Te amamos, Eva. Muy lindo de tu parte tu emoción” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Ricky Martin celebró el triunfo de Argentina

Más allá de ella, la devoción que despierta Lionel Messi en todo el mundo generó que muchos famosos de diferentes países se volvieran fanáticos de la selección argentina. Desde Julia Roberts hasta Adele han manifestado, en los últimos días, su admiración por el capital del equipo comandado por Lionel Scaloni, que en la tarde del domingo se consagró como campeón del mundo tras vencer a Francia en la final del Mundial Qatar 2022. Y, como era de esperar, desde distintos puntos del planeta comenzaron a llegar las felicitaciones para el conjunto que se alzó con la copa por tercera vez.

Uno de los más enfervorizados fue, sin duda, Ricky Martin. El cantante puertorriqueño subió a su Instagram un video, luciendo la camiseta albiceleste, en el que decía: “Yo quiero estar ahí, en Argentina. Yo quiero estar ahí para sentirlos a todos ustedes, la locura esta que se está viviendo. Porque yo, en mi casa, me estoy volviendo loco”.

Zoe Saldaña, por su parte, compartió varias publicaciones en sus historias de Instagram. En una se la ve brindando por el triunfo argentino. En otra, se puede ver a Messi levantando sus brazos en pleno festejo. Y, en otra, la actriz dominicana y estadounidense protagonista de Avatar subió la imagen de una pelota con los colores celeste y blanco.

