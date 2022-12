Barby Franco y Fernando Burlando revelaron el nombre de su hija (LAM. América)

El pasado domingo, en medio de los festejos por la obtención de la tercera Copa del Mundo de la Selección Argentina, una hermosa noticia se filtró entre tantas banderas argentinas en las redes sociales. Fue el mensaje que compartieron Barby Franco y Fernando Burlando en una publicación conjunta, anunciando el nacimiento de su primera hija.

“¡Hola mundo! Te amo @burlandofernando llegó la princesa… ¡Somos muy afortunados! El mejor equipo del mundo”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram junto a la primera foto de la beba que ya estaba entre sus brazos. Y, enseguida, agradeció a su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone, y todo el personal médico que la asistió en el Sanatorio Otamendi.

Después se supo que la beba había nacido en la noche del jueves 15, que pesó 2,780 kilogramos y que el parto había sido por cesárea. Pero lo que todavía faltaba saber era el nombre de la niña. Y en una entrevista con LAM, los flamantes padres hablaron al salir del sanatorio y disiparon las dudas, confirmando los rumores que estaban dando vueltas.

El posteo de Barby Franco y Fernando Burlando anunciando el nacimiento de su hija

“Lo vivimos con nervios, estamos obviamente muy felices. “Salió todo perfecto, estoy impecable. Escucharla llorar es increíble”, dijo Barby, que aseguró estar más tranquila que el abogado. “Estoy emocionado, pasé uno de los días de mayores nervios en mi vida. El embarazo la pasé bien, el día previo me cayeron todos los nervios”, señaló por su parte Burlando, que padre de María y Delfina, de un matrimonio anterior. Las hermanas tuvieron su encuentro, y al parecer tuvieron conexión de inmediato.

Lo que faltaba era conocer el nombre de la beba. Había tres opciones dando vuelta, y finalmente fue Sarah, el que se impuso entre Bernardita y Bárbara, las otras opciones. Y la pequeña, a la que los papis pidieron expresamente no mostrar, al parecer tiene los rasgos paternos. “Menos mal que dijiste que era linda”, bromeó el abogado, haciéndose cargo con orgullo del parecido.

Con la sonrisa que no se les iba del rostro, Franco y Burlando repasaron brevemente su relación. “No lo imaginamos así, sobre todo en el arranque. Éramos cachivaches de lugares diferentes. Se fueron alineando las cosas”; afirmó el abogado. En tanto, la conductora dio muestras de su perseverancia: “Desde el día que lo conocí supe que iba a ser madre con este tipo. Estuvo un año y medio sin darme bola, se hacía el duro, pero tuvo un final feliz”, señaló.

Barby, Fernando y Sarah al salir del Sanatorio Otamendi (Instagram)

Vale recordar que en julio pasado y después de cinco años de búsqueda, Barby y Fernando contaron que iban a ser padres y en septiembre revelaron que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los ve caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta comienza a lanzar humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella.

La modelo tuvo su baby shower a mediados del mes de octubre, junto con su cumpleaños número 32. Pero, hasta hace unos días, no había preparado el bolsito para el nacimiento de la beba. “Me colgué con ese tema y la verdad es que no sé qué poner ¡Así que necesito tips! Por favor. De verdad no sé qué poner. Todo el mundo me dice un pañal y no sé que…yo busqué en google cómo armar el bolso pero la verdad es que no tengo la menor idea. También llamé a amigas…pero, no lo armé. Sí, le pregunté a Pampita que me dijo un montón de cosas…pero bueno, yo me olvido”, le contó a sus seguidores.

