L-Gante sobrevoló los festejos en el obelisco desde un helicóptero: “Somos campeones”

L- Gante sobrevoló los festejos en un helicóptero

Millones de personas salieron a las calles de todo el país para festejar el triunfo de la Argentina en la final de la copa del mundo ante Francia. acercándose hasta los puntos de encuentro en diferentes medios de transporte. Famosos y desconocidos se fundieron en un único abrazo, y uno de los que fue parte de una manera especial fue el cantante L-Gante.

La grave denuncia de Tamara Báez contra L-Gante: “Se llevó a mi hija sin mi permiso” La influencer escrachó al músico por sus redes sociales después de un ataque de furia VER NOTA

Según el mismo mostró minuto a minuto a través de sus redes sociales, el intérprete alquiló un helicóptero para seguir junto con familiares y amigos cada una de las instancias de los festejos en el centro porteño. Tras la consagración, decidió ir con su limusina hasta un aeródromo para poder ver desde arriba todos esos momentos, que además, claro está, compartía a través de sus redes sociales con sus seguidores.

Entre las personas que se pueden divisar junto a él, está su madre, Claudia Valenzuela, “Vamos, vamos, somos campeones, como lo creíamos. Gracias, Argentina”, escribió en la red social Instagram acompañando cada una de las imágenes de lo vivido el domingo, que había comenzado mucho más temprano en una fiesta en un barco, de la que también dio cuenta en su perfil de Instagram.

L-Gante, en el centro de la polémica en cada una de las decisiones que toma

El Mindial fue un gran momento personal para L-Gante, ya que aprovechó el encuentro por las semifinales del Mundial Qatar 2022 entre la Argentina y Croacia para presentarle a su hija, Jamaica, a la empresaria Wanda Nara, hecho que generó una catarata de comentarios por parte de Tamara Báez, madre de la criatura y ex del cantante, quien se refirió a la empresaria en duros términos.

Tras los intensos encuentros, Wanda Nara hizo una fuerte advertencia sobre su relación con L-Gante La empresaria hizo fuertes declaraciones acerca de su presente sentimental VER NOTA

“Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. 2 besitos porque 3 mucha plata”, escribió Báez, y sumado a eso, compartió la captura de un supuesto chat en el que L-Gante le dice a su ex: “Puedo ir? Llevo algo”.

Pero la novela no terminaría allí, y sumó un nuevo capítulo luego de que la mujer compartiera un video que se viralizó el último tiempo en el que puede verse a Wanda en la peluquería en el momento en que le ponen extensiones en el pelo. Acompañado de eso, un irónico mensaje de “qué lindo pelo”, acompañado por el emoji de la carita con ojos de corazón.

Wanda y L-Gante ya no se esconden de la prensa

Tras ello, compartió la respuesta que obtuvo por parte de una de sus seguidoras, quien le reclama: “Hundila como ella lo hizo con la China por meterse con hombres casados y romper una flia”, lo que recuerda sin dudas al Wandagate, escándalo que recientemente cumplió un año y cambió para siempre la vida de todos los involucrados.

El hermano de Mauro Icardi volvió a arremeter contra Wanda Nara y develó una interna familiar: “La gente debería saber” Después de sus historias escandalosas, Guido redobló la apuesta y fue más fuerte contra su excuñada VER NOTA

Sin dudas Tamara no se quedaría callada y además de mencionar a la China Suárez, según su nombre de usuario en instagram, descargó munición pesada contra Wanda: “@sangrejaponesa te acordás cuando decía que arruinaste una familia? jajaja, acá arruinó una familia de 8 años y una bebé de 1 año. Pero me hizo un favor también así que GRACIAS”.

Por su parte, Wanda en estos momentos se encuentra en Qatar, donde viajó para ser parte de la final del Mundial, a cuyo hecho tan significativo se le sumó la celebración por el cumpleaños de Constantino “Coki” López, el hijo más chico que tuvo con Maxi López. Desde su cuenta de Instagram, la empresaria se encargó de subir las imágenes del emocionante tierno festejo. Allí se la puede ver con sus tres chicos, frente a una torta de cumpleaños con las palabras “Happy birthday”.

Junto a las fotos, Wanda le dejó un emotivo mensaje a su hijo: “Acá en Doha ya son las 12 , deseo tanto que siempre se cumplan todos tus sueños mi amor . Y este año son los mismos que tenemos millones de Argentinos. Te amo con todo mi alma Cokitooo”.

Seguir leyendo