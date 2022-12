Gran Hermano 2022: la decisión de Telefe tras el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022

La gala de nominación será este lunes a las 21.45 horas

Telefe levantó este domingo la gala de eliminación de Gran Hermano 2022 tras el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Daniela Celis, Julieta Poggio y Romina Uhrig tendrán que esperar unas horas más para saber quién será la novena participante en dejar la competencia.

“Telefe, hoy se festeja. No sale nadie de la casa. Nos vamos al obelisco. Poné un especial de Dibu”, publicó la cuenta oficial del programa en Twitter. Esta decisión implicó un descanso para las nominadas y la casa que viene de lidiar con el ingreso de dos nuevos participantes, Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo.

“La gala de eliminación pasa a mañana, lunes a las 21.45 hs por obvias razones”, había escrito en su cuenta de Instagram el conductor del reality Santiago Del Moro, haciendo referencia a la victoria por penales de Argentina sobre Francia que le dio el campeona del mundo a Lionel Messi y compañía.

Los participantes de Gran Hermano vivieron cada partido de la Selección Argentina dentro de la casa, la final no fue la excepción y los concursantes fueron testigos de la victoria de la albiceleste.

Santiago Del Moro, conductor del reality

El miércoles pasado, luego de una polémica nominación espontánea de parte de Coti en la que apuntó contra dos de las chicas de la casa, la placa final quedó conformada por las tres chicas de la casa, Julieta, Daniela, Romina y el Conejo. Thiago -el líder de la casa- de la posibilidad decidió salvar al único hombre que habúa quedado sentenciado.

Desde que ingresaron Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, los hermanitos se enardecieron, cada uno por motivos diferentes. Las chicas, por su parte, en especial Coti y Daniela, fueron las primeras en demostrarle a la joven de 21 años que tendrá que ganarse su derecho de piso para estar en la casa más famosa del país.

Con Ariel las cosas son distintas, porque el parrillero de 45 años se ganó la complicidad de todos por su sentido del humor y su actitud desenfadada.

Pero con el correr de las horas, en vez de mejorar las relaciones con Camila y el resto de los hermanitos, las cosas se fueron complicando hasta que en la noche del viernes, después de la fiesta temática, Daniela y Coti no le permitieron a la nueva integrante del certamen dormir con ellas en la habitación de los varones. Y fueron por más: le pidieron a Camila que le consultara a Alfa por ser el mayor del grupo si podía o no permanecer ahí.

Ante este vacío, la pianista de Ituzaingó respondió que ella no quería generar problemas y que no pensó que su intención de sumarse al grupo podía desencadenar esas reacciones, así que por eso preferió alejarse. “Es lo mismo que yo ahora vaya y plantee que a mí me molesta que estén Daniela y Coti, que se vayan al cuarto de mujeres”, explicó Camila.

Camila y Ariel, los nuevo integrantes de la casa

Ante este hecho, Alfa tomó las riendas del asunto y primero le dijo que son cosas que hacen a la convivencia, pero mientras iba hablando, se iba enojando cada vez más. “Se creen que tienen derechos asumidos y que los derechos son únicamente de ellos, pero se cagan si a mí me molesta o no estar tapándome a la mañana o fijándome si no están gar... a la madrugada, o fijándome si puedo ir al baño porque están en bolas arriba de la cama”, arrancó enfervorizado ante Maxi y Camila. Y desde la mesa del comedor continuó: “A mí también me jode, yo tengo ganas de ir a hacer pis a las tres de la mañana y tengo que estar mirando y si están gar... me tengo que quedar calladito la boca y esperando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y entonces qué?”, señaló.

Ante esta pregunta de Walter, el cordobés se vio en la obligación de responder. Y sin voluntad, le dijo que se lo dijera a ellos, esquivando el problema. Pero Alfa, cada vez más enojado continuó con sus argumentos de convivencia en la casa. “Esto es así, se creen con derechos y si yo digo algo una noche que me desperté ellos creen que tienen derechos asumidos y que los derechos son solo de ellos y se cagan en el resto. Es así”, dijo de manera contundente. Y enseguida agregó: “Se creen con derechos y si yo digo algo me responden ‘Eh, dejame de joder, no me rompas las pelotas’, entonces se creen con derecho para todo pero cuando alguien quiere ir a hacer algo te responden: ‘no, ‘vos no podés porque a mí me jode’, concluyó visiblemente enfurecido.

