Diego Leuco contó su historia de amor con Sofía Martínez: “Me gusta porque admiro lo que hace”

En diálogo con Catalina Dlugi, el periodista habló de su presente sentimental y confesó que está enamorado

El viernes Diego Leuco publicó en su cuenta de Instagram la primera foto junto a su novia, Sofía Martínez, y así oficializó el noviazgo. Al día siguiente se animó a brindar más detalles en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), y explicó cómo fueron los inicios del romance. Después de cuatro años soltero, el periodista confesó que está disfrutando de un gran momento sentimental junto a la joven de 29 años, quien se dedica al periodismo deportivo. Sin escatimar en elogios, contó qué es lo que más admira de su pareja.

A unas horas de haber subido la romántica selfie, charló con Catalina Dlugi y desmnintió los rumores de romance que lo relacionaron con Laurita Fernández algunas semanas atrás. “No es para nada cierto, no tengo ni una amistad si quiera, solamente la cordialidad entre gente que labura de lo mismo y se cruza cada tanto, pero nada más”, aseguró.

Sin embargo, cuando le consultó por Martínez la respuesta fue completamente afirmativa: “Sí, por supuesto, con Sofi estamos de novios, por suerte eso sí es cierto”. En este sentido, expresó su felicidad por todo el tiempo que están compartiendo juntos: “Viste cuando uno de golpe uno empieza a estar con alguien mucho y ya hace cosas de pareja, de salir a comer, ir al cine, de estar juntos”.

El romántico posteo de Diego Leuco junto a su novia, Sofía Martínez

Luego aclaró que por el momento no conviven bajo el mismo techo, y prefieren encontrarse en sus respectivas casas. “Hace poquito que empezamos, pero ya de golpe compartís con amigos, compartís cosas de tu vida, y bueno, ya en un momento es una relación, ponele novios, ponele pareja, la palabra a mí me da igual, pero iba a decir: ‘Estamos saliendo’ y me pareció poco”.

“Inevitablemente una periodista tiene que salir con un periodista? ¿Por los horarios y por las obsesiones?”, quiso saber Dlugi. “Se habla mucho de eso, pero yo creo que pasa en todos los trabajos, uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa, y uno por ahí pasa la mayor cantidad de tiempo en un hospital por ahí conoce gente del rubro, un enfermero, un médico; en Tribunales supongo que pasará algo parecido, y a nosotros nos pasó eso”.

El periodista está en pareja con Sofía Martínez y lo blanqueó en sus redes sociales

“Además a mí me pasa mucho que cuando a mí me gusta una persona, ,me gusta también porque admiro lo que hace, sino me cuesta mucho engancharme”, reveló. Tras semejante declaración de amor se explayó más en los inicios del romance: “Yo ya la conocía y me gustaba mucho su laburo; habíamos hablado por los Juegos Olímpicos que ella cubrió y la saqué por teléfono en la radio como una nota más”.

“Hoy del periodismo deportivo siento que es la gran aparición del último año, la gran revelación, ella tiene una manera muy propia de contar las cosas, está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo”, afirmó. “Estás muy enamorado te quiero advertir”, le comentó la conductora con humor, y con total frontalidad, el periodista coincidió: “Sí, la verdad que sí”. En cuanto a la reacción de su padre, Alfredo Leuco, aseguró: “Mi papá re contento, mis viejos son muy libres, mientras me vean bien ellos están felices”.

