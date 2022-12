La reacción de Thiago cuando se enteró que su padre fue preso poco después de que él entrara a Gran Hermano 2022

Thiago de Gran Hermano 2022 se enteró que su padre estuvo preso

La casa de Gran hermano se nutre de la vivencia de los participantes, pero el hecho de ser reconocidos ya públicamente vuelve también a sus familiares a veces el centro de atención. Y eso es lo que está ocurriendo con Thiago Medina, cuyo padre, Julio Ricardo, fuera detenido e imputado tras la denuncia de su hijastra, Camila Ayelén Deniz por violencia de género.

El enojo de la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 con LAM: “Entro a las redes y solo veo insultos” En un movil con el programa de América, Camila Deniz estalló a raíz de unos posteos que contenían datos erróneos sobre ella VER NOTA

El pasado 30 de octubre, según detalló Infobae, el fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, dispuso la aprehensión del padre de Thiago por el delito de lesiones y amenazas. Tras ello, comenzaron todas las medidas tendientes a recibir declaraciones a las víctimas y reconocimientos médicos. En tanto, la víctima se encontraba en el hospital Simplemente Evita donde le realizaron estudios.

Según se detalló en ese momento, hay escrito registrado en la Comisaría de la Mujer que da cuenta de esta situación. En el acta policial indican que Julio llegó a su casa “en estado de ebriedad y comenzó a mantener una discusión” con la hermana de Camila y melliza de Thiago, Brisa. Camila declaró que tras escuchar “varios gritos” fue a socorrer a sus hermanos y fue ahí cuando Julio la agredió físicamente. Por último, según informó el diario Crónica, “se dispuso el traslado de Medina a una comisaría Jurisdiccional, imputándolo en articulación con la intervención de la Secretaría de Género Municipal”.

Thiago fue desde el comienzo uno de los participantes más queridos por el público

Pasadas dos semanas de esa detención, el hombre fue liberado y realizó un video en el que asegura que no es violento y que quiere estar bien con su familia: “Soy Julio, acabo de salir en libertad. El señor Borgo me consiguió la excarcelación y quiero aclarar que quiero estar bien con mi familia, quiero reunir a mi familia y no soy un hombre violento”, aseguró.

Gran Hermano 2022: el duro cuestionamiento de Thiago a Alfa En momentos en que Agustín abandonaba la casa tras ser el nuevo eliminado, una supuesta reacción del participante Walter Santiago provocó la furia del joven de González Catán VER NOTA

El encierro en la casa de Gran Hermano, entre otras cosas, prohíbe que se filtre información sobre lo que ocurre afuera, pero según lo constatado, Thiago ya sabría sobre esto que le ocurrió a su padre debido a que alguien desde afuera arrojó hacia el patio recortes de diarios con la noticia, hecho que desencadenó una crisis, la intervención de un psicólogo y la posibilidad de una renuncia inminente.

En un momento, Daniela comenzó a relatar a Marcos y a Julieta lo que se estaba viviendo con el joven, mientras afirmaba que “está mejor, le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Habló con Juan (el psicólogo de la casa) y le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda, pero ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. En síntesis, si no le contaron, es porque no era nada grave”.

Camila Ayelén Deniz, la media hermana mayor del participante del reality que denunció a su padrastro por violencia de género

Tras ello, Julieta comenzó a preguntar si ese hecho sería destacado en la televisión, por lo que Daniela aseguró que “ojalá que no, pero no sé. A mí me puso en shock el simple hecho de la dimensión, o sea, todos los canales de tele, noticieros re famosos con el titular con el nombre de él”. A lo que su interlocutora la interrumpió “pará, ¿cómo sabés todo eso?”, y la respuesta de Daniela fue tajante: “Porque lo vi”.

Nazarena Vélez cruzó a Martina de Gran Hermano 2022 por sus repudiables dichos contra Flor de la V: “Es una maleducada” La exparticipante del reality show había definido a la conductora de Intrusos como “un hombre que le gustan los hombres”. VER NOTA

Thiago tiene 19 años, es de González Catán y su historia de vida es una de las que más impacto generó en el afuera. “Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca”, dijo en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Hasta antes de entrar al juego, trabajaba en el Mercado Central: “Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer”, explicó y dijo que cuando no trabaja allí junta cartón para poder llevar dinero a su casa. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando a sus ocho años falleció su mamá. “Quedamos nosotros dándole para adelante”.

La idea de anotarse fue de una de sus hermanas, que también se anotó en el reality junto con la melliza de Thiago a quien luego convencieron y quedó. “Estoy re emocionado”, dijo casi sin palabras entre risas y lágrimas a Santiago del Moro y en ese entonces, aseguró que su estrategia será ser él mismo y darle para adelante.

Seguir leyendo