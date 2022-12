La increíble historia de amor de un participante de Canta Conmigo Ahora: “Ella me robó un beso”

La Increíble Historia De Amor De Un Participante De Canta Conmigo Ahora

Anteúltimo lunes en Canta Conmigo Ahora (El Trece) y, de cara a la final de la segunda temporada que coronará a un participante con 10 millones de pesos, los participantes realizaron duetos con cantantes que brillaron en el primer ciclo de este reality show que conduce Marcelo Tinelli.

En su turno Enzo Huesito Flores lo hizo con Agustina Sol Pereyra, subcampeona de la primera temporada. Pero antes de que interpretaran “Corazón hambriento”, respectivamente en los roles de India Martínez y Abel Pintos, se vio un tape en el que la familia del cantante lo felicitaba y le daba aliento en este tramo de la competencia. Además de su mamá, sus hermanas y tías apareció su mujer Agustina, con quien tuvieron a su hija Alma.

“A Enzo lo conocí en el cumpleaños de 50 de una amiga. Y fua, flechazo, un bombonazo. Me voy a pedir la famosa foto con el artista. Y le encajé un beso: los labios rojos le habían quedado marcados. Y él estaba colorado”, contó ella en la grabación, en la que también se vio un fragmento de cuando Enzo tenía 7 años y fue a participar a ShowMatch en un certamen de canto infantil.

Acerca de cómo se pusieron de novios con Huesito, Agustina contó que él se le declaró en un video que grabaron -y que se hizo viral- en el que le cantó la canción “Me dijiste hola”. “Ahí me clavó un beso y me pidió que fuera la novia... Fue super emocionante, yo me lloré todo y desde ahí que estamos juntos”, dijo ella.

Uno de los primeros besos entre Enzo y Agustina

“Estamos muy orgullosas de tus logros, siempre vamos a estar acompañándote y peleándola al lado tuyo. Porque vivir de la música no es fácil... Da lo mejor y no pienses en ganar: vos ya ganaste estando acá. Disfrutá tu momento, nosotras siempre vamos a estar acompañándote”, cerró ella con Alma en su regazo. Luego del tape y mientras se secaba las lágrimas, Huesito le confirmó a Tinelli la historia que contó Agustina.

“No sabía que tu mujer te había encarado a vos... Yo la tenía como tranquilita. Te fue a encarar a la fiesta, se fue a sacar una foto con la figura de la fiesta y ahí te partió la boca”, recapituló el conductor. “Sí, me robó un beso...”, atinó a decir él, todavía emocionado. “No te robó un beso, ¡te chapó mal!”, insistió Marcelo. “¿Pero vos ya ibas con la intención del chape?”, le preguntó a Agustina, presente en el piso. “Sí, yo lo encaré. Yo dije: ‘Él va a ser mío’. Donde pongo el ojo, la bala”, le contestó ella y se ganó los aplausos de los jurados.

Sin embargo, no todo arrancó redondo entre ellos. “Él después me dijo: ‘Me quedó manchado’ y se limpió el beso”, recordó Agustina. Pero el participante aclaró el motivo: “Es que tengo algo que me ha enseñado mi viejo de chico. Yo estaba trabajando, por eso no quise dejar esa imagen, porque si quiero ir a levantarme una mujer, iba a un boliche a otro lado, no cuando estaba trabajando. Por eso hice eso”.

Pese a esto, Agustina no se quedó con eso y se puso a trabajar donde lo hacía Enzo “para que pudiéramos estar juntos”. Ante la sorpresa de todos los presentes por la persistencia de ella, admitió: “Sí, yo soy tremenda, literal. averigué y dije: ‘¿Donde trabaja? Ah, bueno, me voy a meter ahí'. Y todos los días lo veía, lo veía, lo veía y lo encaré...”. “Mirá vos, lo reconoce. ¡Es tremenda y persistente!”, dijo Tinelli. Y Huesito cerró: “Ahí empezamos a salir”.

Agustina y Alma, la familia de Enzo, finalista de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora

“Mirá la historia que han armado y la hermosa familia que tienen, la hermosa hija que tienen”, le describió el conductor y Enzo coincidió: “Es hermosa, es soñada mi familia”. Luego vino el momento del dueto, con el que cosecharon 93 puntos. Pero cuando la jurado Caro Ibarra dio su devolución, aprovechó para poner una cuestión sobre la mesa: el casamiento entre Agustina y Enzo. “Porque todavía es la novia. Y ella me dijo: ‘Todavía no me pidió'. Y ella quiere, ella quiere...”, dijo Ibarra.

“La nena ha ido al frente como una campeona y ahora está esperando. Tiene que accionar él”, acostó Alma Viva, otra integrante del jurado. Y se armó revuelo en el estudio: “Huesito, hacete cargo”, le gritaron desde la tribuna. “¿Por qué no se lo pedís vos a él, directamente?”, le preguntó Tinelli a Agustina e intentando poner paños fríos. “¡Porque no quiere!”, reveló ella. “Yo se lo tengo que pedir”, dijo Enzo, como atajándose. “Eso, me gusta lo tradicional”, lo perdonó la mamá de su hija.

Ahí Tinelli lo apuró: “Si ella te dijera ahora: ‘¿Te querés casar conmigo, Enzo?’, ¿qué le decís?”. Después de dudarlo un poco, el participante respondió: “Sí, obvio que sí... pero creo que yo se lo tendría que pedir a ella...”. Finalmente, dejó el futuro de su matrimonio atada a la suerte en el certamen. “Si sigo, le pido casamiento”, cerró Huesito.

