La boda de Silvina Escudero con Federico: un traje de novia reciclado, los ausentes a la fiesta y la intimidad por dentro

La boda de Silvina Escudero

Si hay algo que siempre quiso Silvina Escudero fue casarse con todas las tradiciones de una boda. Según ella, se autodefine como “Susanita”, en alusión al personaje de Mafalda que solo deseaba casarse y tener hijos.

Parte de su sueño se cumplió a fines de agosto cuando pasó por el Registro Civil con su novio Federico para sellar su unión de cinco años juntos. Sin embargo, la pareja vivió un impasse a fines del 2020. Finalmente, se reconciliaron y durante sus vacaciones en Europa, el comerciante le pidió si quería casarse con él.

“Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, dijo Silvina en una oportunidad.

Y eso hicieron, el 25 de agosto pasaron por el Registro Civil y luego festejaron con amigos y familiares.

En la noche de este jueves, Silvina y Federico celebraron con una fiesta para más de 200 invitados pero antes tuvieron una romántica ceremonia religiosa.

Al llegar al salón de fiestas, en un reconocido hotel de Cardales, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, los novios bajaron del auto antiguo descapotable color champagne que los transportó hasta el lugar y hablaron con el notero de LAM (América).

“Estamos muy felices, la ceremonia fue divina, aunque hizo mucho calor”, comenzó relatando Silvina. Enseguida Yanina Latorre, desde el piso del estudio, le hizo un comentario que no le cayó nada bien a la bailarina. “Qué día horrible para casarse”, esbozó Yanina y Silvina aclaró que no, que era una noche soñada porque la ceremonia había sido al lado del lago y de golpe se había desatado un viento hermoso.

Luego, más distendida, Escudero se encargó de describir la particularidad de su traje de novia. “El diseño es de Claudia Arce, y lo más emotivo es que el top tiene partecitas del vestido de novia de mi mamá”, reveló. Y agregó: “El traje de mi mamá era completamente en guipure, y yo le agregué una cola larguísima y un escote bien profundo en la espalda”.

La boda de Silvina Escudero y Federico (Foto: Captura América)

La boda de Silvina Escudero (Foto: Captura América)

Por otra parte, Silvina reveló por qué eligieron esta fecha en particular para casarse. “Les digo la verdad, no fue por el día de la Virgen, que me encanta también, pero la verdad es que elegimos el día de hoy porque es el único que no juega Argentina en el Mundial”.

Con respecto a la celebración, a través de las redes sociales se mostraron muchos momentos divertidos y también emotivos. Uno de ellos fue el instante en que Silvina caminó hasta el altar del brazo de su papá para encontrarse con su flamante esposo, quien la recibió con un cálido beso. Luego, cuando entonaron el Ave María fue una de las partes más emocionantes para todos los invitados.

Así entró Silvina Escudero en su boda

“Estoy súper emocionada de poder festejarlo bien con nuestros amigos, que vienen del interior y de otros países. Lloré de la emoción escribiendo mis votos, los que le voy a leer a Fede en la ceremonia, ahí lloré tres veces más, y así estoy, pero feliz”, reveló la novia en su cuenta de Instagram.

La fiesta, que comenzó a las 18, tuvo bandas en vivo, como un show de César Banana Pueyrredón y muchos souvenirs para los invitados. “Salvo las ligas voy a tener todo lo tradicional”, aseguró Silvina antes de entrar a festejar.

Ana Rosenfeld junto a Vanina y Silvina Escudero (Foto: Instagram)

Según contó Santiago Sposato, el notero de LAM, hubo cuatro bajas importantes al festejo debido a que se contagiaron Covid. Entre ellos, Natalie Weber y Mauro Zárate y Nicolás Scillama, el bailarín de Eleonora Cassano en Showmatch, junto a su marido. Otro que avisó que no podía ir fue Jey Mammon, quien dijo que tenía problemas estomacales y Noelia Marzol porque habían internado a su marido. Pero la figura más destacada que no asistió a la boda fue Carmen Barbieri. Entre las excusas, la conductora argumentó que al día siguiente tenía que levantarse muy temprano para ir a hacer su programa Mañanísima, por Ciudad Magazine. Pero al aire de LAM Estefi Berardi reveló que no lo iban a grabar porque era feriado. Entre las panelistas dedujeron que tal vez Carmen se bajó del festejo porque estaba invitada Nazarena Vélez.

La boda de Silvina Escudero y Federico (Foto: Instagram)

La boda soñada de Silvina Escudero (Foto: Instagram)

