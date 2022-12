Diego Brancatelli salió de shopping con su familia en Qatar y mostró los precios de sus compras

Diego Brancatelli en Qatar

Tras el último partido disputado por la Argentina en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 quedan tres días de descanso para los equipos antes de comenzar los octavos de final. Así, los fanáticos argentinos que allí se encuentran aprovechan estas jornadas para descubrir la ciudad, pasear o incluso salir de compras o probar comidas alejadas del paladar tradicional.

Una de las familias que se encuentra paseando por esas tierras es la de los periodistas Diego Brancatelli y Cecilia Insinga, quienes acompañados por sus hijos se hizo presente en Qatar con el torneo ya comenzado. Las últimas jornadas fueron aprovechadas para recorrer un gran supermercado, además de consumir productos locales. Todos y cada uno de esos pasos fueron filmados y compartidos a través de sus redes sociales.

El oso gigante de peluche, uno de los productos que Diego Brancatelli quería llevar a la Argentina desde Qatar

En lo que respecta a la alimentación, aclaró que no probaron todo, porque al final “todo lo que probás termina siendo picante”, por lo que el menú en esta oportunidad consistió en carne con algunas verduras y arroz, además de papas fritas. Una de las cosas que más lo sorprendió, además de la exquisitez de pan, fue la cuenta total abonada, ya que la cifra llegó a los 32 dólares.

“Gastamos 119 en total... 32 dólares, comimos 4 personas por 32 dólares en un restaurante muy bonito. Con tres bebidas, con todo el pan, no faltó nada. 32 dólares y comimos súper bien. Se puede comer por este precio, y más barato también, en casa”, afirmó el periodista al recibir el ticket y compartir con los usuarios el monto abonado.

El periodista y su mujer, acompañados de sus hijos, disfrutan de los partidos de la selección además de recorrer la zona

Tras la comida, llegó el momento de la visita a un gran supermercado, donde continuaba compartiendo las imágenes de los productos que más le llamaron la atención, y cada uno con su correspondiente precio, para que los seguidores puedan comparar respecto del país donde lo estén mirando.

A la periodista, una de las cosas que más le llamó la atención fue el “Argentina fan box”, una caja que incluía una camiseta de la Selección, vincha, bufanda, anteojos. un set de maquillaje blanco y celeste y una bandera, todo por 6500 pesos argentinos. Por su parte, Brancatelli se encontraba mirando sábanas, que el modelo king size se conseguía a 13 dólares, sin embargo, mostró resignación ya que a su mujer no le gustaron los diseños.

Otra de las cosas que llamó su atención fueron los perfumes, en un promedio de 30 dólares cada uno, bromeando con la frase de que recibía encargos por mensaje privado. Además, también hubo tiempo para pasear por la zona de los muebles, ya que se cruzó con una mesa ratona por apenas 11 dólares. Al momento de vestirse, las camisas a un precio regular de 16 dólares, pero en promoción con un 50% de descuento, también fue objeto de su interés. Pero sin dudas, lo que más extrañará es el oso gigante por 9 dólares, ante lo que se lamentaba por no tener lugar en la valija.

Desde un primer momento, Diego Brancatelli mostró en Qatar todo lo consumido y los precios pagados

“Todavía no me despierto de la locura que vivimos”, escribió la periodista tras el último partido de la Selección, cuando se confirmó el pasaje a octavos de final. “Vinimos con una ilusión y día a día va creciendo con garra y energía positiva”. Por su parte, el también vicepresidente del club Ituzaingó se mostró en el estadio en que se disputó el partido entre Japón y España, acompañando al conjunto oriental, y detalló: “Fuimos a hinchar por Japón y no solo ganó, sino que además Alemania quedó eliminada. ¿Quién nos para? Viene con toda la energía positiva esta familia”.

Atrás quedó el mal momento por el choque sufrido los últimos días, cuando, estando estacionados, un conductor que se encontraba distraído con su celular los colisionó de atrás. El panelista de Argenzuela lamentó: “Nos pasamos el día haciendo trámites para el seguro, fuimos a la estación de policía”. “Yo me subí al auto del qatarí para que no se escape y lo llevé a la policía”, recordó Cecilia con una sonrisa y agregó: “Todo una aventura que ahora nos reímos... recién retiramos el nuevo auto”.

