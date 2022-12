Sesión de peluquería en Gran Hermano: los jugados looks de Thiago y el Conejo y la sincera reacción de Julieta

Thiago y el Cone se cortaron el pelo en la casa de Gran Hermano 2022 ante la risa de sus compañeros (Foto: Captura Twitter)

Los días se hacen largos dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Y a pesar de que los jugadores pueden disfrutar del sol y de la pileta en estos días de calor, hay muchos momentos de ocio. A veces, los utilizan para generar peleas y discusiones banales que sin embargo complican la estadía de los hermanitos. Pero otras, se los puede ver unidos entre ellos y realizando actividades productivas en grupo.

Juliana habló de su salida de Gran Hermano 2022: “Mi relación con Maxi me jugó en contra” La última participante eliminada del reality analizó su salida de la casa y aseguró que su noviazgo con el cordobés la terminó afectando VER NOTA

En esta ocasión, los varones de la casa quisieron cortarse el pelo y conseguir un look más atractivo. Tal fue el caso de Alexis “El Cone” Quiroga y de Thiago Medina.

Ante la atenta mirada de algunos de sus compañeros, el primer turno fue para el Cone, quien se sentó frente al espejo y le pidió a Thiago que le corte un poco el pelo porque lo tenía muy desprolijo. Así fue como el joven de González Catán tomó la maquinita eléctrica que se usa para afeitar y emprendió la tarea de rasurarle la nuca y parte de la zona por arriba de las orejas.

Thiago en plena tarea como peluquero le corta el pelo al Cone en Gran Hermano (Foto: Captura Twitter)

“¿Cómo se empareja esto?”, preguntó Daniela Celis, quien miraba atentamente el trabajo que realizaba su amigovio adentro de la casa más famosa del país. “Rapándolo todo”, respondió Thiago con una carcajada. El Cone, mientras tanto seguía inmutable, esperando que su compañero termine de una buena vez. “Quedaste fachero, Cone”, le dijo Thiago y el novio de Constanza Coti Romero le pidió que le empareje el corte del otro lado de la cabeza.

La hermana de Maxi se alegró por la eliminación de Juliana de Gran Hermano 2022: “Ella lo exponía demasiado” Luego del llanto desconsolado del participante al ver partir a su novia, Daniela Giudici dio su filosa opinión sobre quien se convirtió en su cuñada VER NOTA

Mientras tanto, Daniela, ubicada atrás del Cone miraba atentamente el trabajo que le estaban haciendo y opinó que después de todo no lo había matado. “No te maté, papá”, sumó Thiago al comentario de su novia y agregó: “Pero mirá lo que es este corte, ahí la chapié con el flequillo nomás”, remató el chico más joven del reality y estallaron las risas de sus compañeros. Hasta Marcos Ginocchio se tentó al ver el nuevo corte del cordobés frente al espejo. Con un beso en la cabeza, Thiago dio por finalizado su tarea de peluquero y se sentó él en el sillón para que Nacho Castañares también le practique un nuevo look en su pelo.

Julieta demostró su desagrado ante el corte de pelo a Thiago en Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Twitter)

A los pocos minutos, los chicos le consultaron a Julieta Poggio qué opinaba. La modelo de Villa Devoto, con la franqueza que la caracteriza, dijo que no le gustaba. Con una cara que no dejaba dudas de lo que pensaba, fue contundente. “No, no me gusta para nada, es muy raro”, siguió. “Pará, que te va a escuchar, sacate el micrófono”, le pidió el Cone pero la rubia continuó con su gesto de desaprobación. “Le quedó como un casco, está muy feo”. Entonces Thiago, ya preocupado, les pidió a sus compañeros que le lleven un espejo para ver cómo le había quedado atrás, en la nuca, que fue donde Julieta dijo que le había quedado peor.

Gran Hermano 2022: Romina ganó la prueba del líder gracias a la intervención del VAR Agustín y Thiago habían llegado a la final del desafío, pero fueron descalificados y la exdiputada tuvo un mano a mano con Maxi VER NOTA

Estas actividades pudieron distraer un poco a los participantes, luego de que en la noche de ayer Romina salvó de la placa de nominados a Coti. Se vivió un momento muy tenso cuando la exdiputada sorprendió al salvar a su compañera por sobre Walter Santiago. Con esa decisión, la séptima placa de nominados de la casa de Gran Hermano 2022 quedó entonces conformada por Alfa, Nacho, Daniela y Cata María Laura.

Cuando Santiago del Moro le preguntó a Alfa si esperaba que Romina lo salvara, él fue tajante. “La verdad que no”, respondió Walter pero minutos después, el comerciante le manifestó a la exdiputada que no está tan seguro de salvarse de la eliminación. “Ayer tenía una pensamiento diferente. Hoy lo vi más claro y una semana más es mucho”, declaró Constanza con respecto a la salvación que hizo la joven, ya que horas antes había discutido con Alexis acerca de esto mismo.

Seguir leyendo: