El casamiento de Manuela Viale y Federico Freire: todas las imágenes de la íntima ceremonia

Manuela Viale y Federico Freire eran amigos desde la adolescencia, pero esa relación se convirtió en un noviazgo que ahora dio un nuevo paso

De elegante traje sastre blanco con el detalle de unas flores color fucsia, Manuela Viale se casó con el futbolista Federico Freire, que vistió una camisa y pantalón beige, acompañado de un saco azul. La felicidad del momento se vio retratada gracias a los diferentes invitados que subieron a sus redes sociales las instantáneas del evento, y ella a su vez compartió con todos sus seguidores.

Pasó un año ya de ese soñado pedido de matrimonio en Disney, cuando el futbolista que actualmente se desempeña en Andorra se arrodilló y rodeado de turistas, hizo la pregunta clave. “Y un día... me toco decir SÍ. En uno de los lugares que más me gustan, con mi persona favorita. ¿Te lo esperabas? Ni en pedo. Vuelvo a ver el video y sigo sin poder creerlo”, comentó ella al compartir el momento en sus redes.

Manuela Viale y su marido sellaron su relación en el registro civil acompañados sólo por los íntimos

“Gracias a vos por ser tan único y por querer compartir tu vida conmigo. Por pensar en cada detalle y hacer de este momento una peli que voy a guardar para siempre en mi cabeza. Te amo hoy y para siempre”, expresó la hermana de Juana y Nacho Viale (es hija de Ignacio Viale del Carril).

La relación de noviazgo entre ambos no lleva más de cuatro años, aunque se conocen desde hace por lo menos 15 o 16, ya que eran mejores amigos, y aseguraban que no querían comenzar una relación por miedo a perder la larga amistad. Sin embargo, en un momento decidieron avanzar en la relación y al sincerar los sentimientos, todo fue tan rápido como comenzar a convivir y sentir que eran el uno para el otro.

La hermana de Nacho y Juana Viale lució un traje sastre blanco con el detalle de unas flores fucsias

Sin embargo, no todo fue fácil, ya que la relación durante un tiempo fue a la distancia, debido a que mientras ella continuaba con sus obligaciones laborales en la Argentina, él se desempeñó como futbolista en Perú un tiempo, y desde inicios de este año en Andorra.

Un mes pasó desde el momento en que Manuela y sus amigas viajaron a la Patagonia para disfrutar de la despedida de soltera. “Algo bien debo haber hecho para tenerlas hace tantos años. Ojalá todos tuvieran una de ellas en sus vidas. Las amo con locura, gracias por esta despedida”, expresó en ese instante. Para este civil, además de sus amigas, también fueron de la partida Lizardo Ponce y Cande Ruggeri, entre otros, a quienes une una excelente relación.

Manuela Viale comenzó su carrera como modelo con apenas 15 años

Manuela Viale comenzó su carrera como modelo con apenas 15 años, luego comenzaron los estudios de maestra jardinera y ejerció durante 2 años. Ya a los 21 fue parte de la novela Dulce Amor, y un año después ser parte de Aliados, creación de Cris Morena y también por Telefé. Desde allí, su carrera no dejó de triunfar, aunque sin tanta exposición en los medios. Obras de teatro y radio la tuvieron al frente, y durante este pasado verano, fue parte durante una semana de 100 argentinos dicen, en momentos en que Darío Barassi se encontraba de vacaciones.

“Hola a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Yo soy Manu Viale, esta es una nueva edición de 100 argentinos dicen, voy a estar acá una semanita reemplazando a mi compañero Darío Barassi mientras toma sol muy relajado”, se había presentado la semana pasada la actriz al abrir el ciclo de El Trece sin imaginar la gran cantidad de críticas que recibió debido al look elegido.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió cada una de las imágenes de la boda que iban subiendo los invitados

Es que la joven, a momento de enfrentar la pantalla, decidió utilizar un outfit que no incluía corpiño, lo que le valió cientos de comentarios mostrándose en contra de esa decisión, en tanto que sus seguidores la apoyaron en su elección., con comentarios como: “Ayer leía los comentarios y tuve que salir porque me indignaba demasiado, es increíble. La mayoría por supuesto mujeres, con la mente del año 1810. Te bancamos Manu”, “Yo tampoco uso, no hay relleno y es liberador”, “Ya es hora de que lo normalicemos como sociedad. No vivimos en 1810″ y “Al que no le guste que cambie de canal”.

Lizardo Ponce, acompañado de Cande Ruggeri, fue una de las personas que compartió imágenes de lo vivido en el Registro Civil

Con la felicidad tatuada en el rostro, la pareja exhibe la libreta

