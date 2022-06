De Lali Espósito y otra ex Casi Ángeles a Nico Furtado: las fotos y videos más divertidos del cumpleaños de Manu Viale

Lali Espósito y Nico Furtado en el cumpleaños de Manu Viale

La actriz Manu Viale cumple hoy 31 años pero la ronda de festejos comenzó en la víspera de la fecha, el sábado por la noche. En la fiesta que realizó, además de sus amigos de siempre, logró juntar a varias figuras del ambiente artístico, entre las que estuvieron Lali Espósito y Nico Furtado, quien el año pasado fue relacionado con otra ex Casi Ángeles, Eugenia la China Suárez.

“Feliz cumple, te adoro”, escribió en sus historias de Instagram quien esta noche será jurado de La Voz en una nueva temporada del ciclo conducido por Marley. Además, mostró un video en el que se la ve a ella y a la homenajeada muy compenetradas bailando con la música que pasaba quien oficiaba de DJ, la también actriz Cande Vetrano.

Lali Espósito en el cumpleaños de Manu Viale

Además de las ex Rincón de Luz, estuvo el actor Nicolás Furtado quien compartió un video de Manu soplando las velitas. “Que seas muy feliz amiga”, escribió quien también subió imágenes de él con el actor Andrés Gil, pareja de Vetrano, y más tarde bromeando con un gorro de lana en su cabeza y un sable.

Nico Furtado jugando con un sable en el cumpleaños de Manu Viale

Manu Viale celebró su cumpleaños con amigos del ambiente

“Feliz cumple Manuela, te amo amiga”, escribió la flamante DJ de la noche a quien apodaron “Chancle” y fue ella quien compartió varios videos, seguro orgullosa de cómo su música estaba haciendo a todos moverse y divertirse. Según se puede observar, la celebración habría sido en la casa de la cumpleañera. También asistieron Cande Ruggeri y Lizardo Ponce quienes se fueron con Lali a terminar la noche en la fiesta Bresh.

Esta semana, previo al regreso de La Voz donde compartirá su lugar en el estrado con La Sole, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, Espósito había estado también en el cumpleaños de Marley, al que asistieron Vicky Xipolitakis, Jésica Cirio, Lizy Tagliani, la Negra Vernaci, Humberto Tortonesse y el productor Coco Fernández.

Muy cercana a la China Suárez a quien conoció cuando ambas eran niñas y protagonizaron la ficción de Cris Morena, Rincón de Luz, en los últimos días la autora de “Disciplina” apoyó el romance de su colega con Rusherking. “Si la ella está feliz, espectacular. Es amiga de toda la vida”, dijo incondicional.

El visto bueno de Lali toma más relevancia luego de los recientes ataques y cuestionamientos que tuvo que enfrentar la flamante pareja. El propio Rusherking salió a ‘defenderse’ en las redes sociales contra los haters a través de un tuit y un video. “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”, había escrito Thomas Tobar, nombre real del cantante de 22 años.

En ese momento la ex Esperanza Mía también habló de cómo sigue su año laboral ya que realizará dos Luna Park en Buenos Aires los días 23 y 24 de junio: “La experiencia en España fue muy linda, pero no voy a mentir por fin estamos en casa, puedo hacer shows en mi ciudad que amo tanto y extrañaba tanto, estoy metiéndole mucho, laburando mucho. Es un show muy potente y todos cumplimos sueños haciéndolo. Me emociona, no sé, será porque se vienen los 30. Hice mucho hasta llegar al show que van a ver, creo que todo lo que hemos trabajado fue para hacer este show. Una sensación de realización muy linda, mucha complexión, este es el show con el que había soñado toda mi vida”.

Además, dijo que aunque está feliz, es todo un esfuerzo: “Se vienen muchos conciertos en Argentina. No tengo ningún tipo de vida, me la paso ensayando hace muchos días, tengo muchas semanas trabajando en este tour nuevo que empieza en el Luna Park. Duermo poco, soy de dormir poco, pero soy noctámbula y a la noche trabajo también. Ahí me salen cosas, escribo y termino teniendo momentos de laburar. Intento descansar porque mis días son de muy temprano a muy tarde y con muchas cosas mezcladas, porque la nena quiere hacer todo saltar, actuar, cantar, subir, bajar, para eso se trabaja duro”.

SEGUIR LEYENDO: