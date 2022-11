Melody Luz chicaneó a Alex Caniggia luego de que el Emperador se operara la mandíbula

Melody Luz y Alex Caniggia (Foto: @melodyluz)

“Me río de los que critican y viven en una covacha, pero me ven en persona y se les cae la bombacha. Zac Efron, a mi lado sos una vizcacha. ¿Viste mi mandíbula? Cada día estoy más facha!”, defendió Alex Caniggia en sus redes sociales el retoque estético que se hizo hace unas semanas en la pera y luego del cual muchos usuarios en las redes sociales lo compararon con Ricardo Fort y con el ex Gran Hermano Tomás Holder.

Melody Luz arremetió contra El Hotel de los Famosos: “Si supieran cómo me dejó la salud mental” La bailarina realizó varias historias refiriéndose a su paso por el reality de El Trece y aseguró que aunque allí conoció a su novio Alex Caniggia, no volvería a ir a un programa de ese estilo VER NOTA

Ahora fue su novia Melody Luz, a quien conoció en El Hotel de los Famosos, quien lo chicaneó en sus redes sociales por su paso por el quirófano. “Mi turno de La Mandi”, escribió la bailarina junto con una foto de ella con un filtro en el que se le agrega a su cara una pera y barbilla de hombre con contornos bien duros, similar a la que luce por estos días el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis.

Melody Luz se rió de la mandíbila de Alex Caniggia

“¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise”, escribió él al mostrar su cambio en sus redes sociales.

Melody Luz vende ropa usada de Alex Caniggia: los precios de las prendas La bailarina lo publicó en sus redes y aclaró a quiénes estaba destinada la ropa de ella y del hijo de Mariana Nannis VER NOTA

Hace unos días la ex Bailando sorprendió al contar que aunque en el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis conoció a su novio, no la pasó nada bien. “Ay, me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos. ¿Es verdad todo lo de El Hotel de los Famosos? El Hotel de los Famosos. ¡Basta del hotel! Esa mierda, esa mierda”, dijo con tono burlón en un video que subió a sus redes sociales. En el texto pegado a la imagen, agregó: “Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality de la edición”.

Alex Caniggia se operó la mandíbula

Luego, en sus historias explicó: “Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí… Por eso, tendría que estar agradecida, re”, escribió, luego sumó: “Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente, pero nunca más me metería a un reality”.

Tras el cruce con Alex Caniggia, la provocativa publicación de L-Gante Después del intenso intercambio de mensajes cruzados, se vino la picante respuesta del cantante VER NOTA

El mes pasado, la ex bailarina del Bailando y “el Emperador”, sellaron su amor con un tatuaje. “Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos”, dijo él en un video.

La primera en estamparse la frase “Amore mio” en el antebrazo izquierdo fue Melody, quien soportó estoicamente el dolor mientras el mediático la alentaba. Y después fue Alex quien, en medio de sus múltiples tatuajes, encontró un espacio para hacerse la misma frase en su antebrazo derecho. Finalmente, ambos aparecieron tomados de la mano y mostrando el resultado final. “Un tatuaje para toda la vida, amore mío”, dijo entonces Caniggia. “Para siempre, te amo”, respondió Melody. “Para siempre juntos, te amo”, cerró luego Alex al tiempo que le tomaba el rostro para besarla con pasión una vez más. De esta manera, queda claro que ambos apuestan al futuro de la relación.

Desde que salieron del programa, ellos se mostraron super enamorados y apenas salieron fueron a Europa a recorrer las grandes ciudades y a conocer a parte de la familia de él, Mariana Nannis su mamá y a Alex, hermano de él. “Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca”, se escribieron desde sus vacaciones en las redes sociales donde suelen mostrarse muy románticos.

Seguir leyendo: