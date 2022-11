Tupi Saravia se prepara para un nuevo desafío en su carrera, luego de su casamiento

Tupi Saravia debutará en el ciclo Biri, biri que podrá verse por distintas plataformas (Crédito: Instagram)

Martina Saravia (30), más conocida como Tupi, está viviendo un 2022 muy intenso tanto en el plano personal y laboral. El pasado viernes 18 de noviembre la influencer celebró el amor al casarse con su pareja desde el 2017, el filmmaker Rodolfo Pirovano. Y ahora se prepara para debutar con un programa novedoso en Infobae junto con Julieta Puente, La Tía Sebi y Yeyito de Gregorio.

En una entrevista con Teleshow, la instagramer dio detalles de este ciclo innovador que arranca el próximo miércoles 30 de noviembre: “Es un podcast por streaming que se llama Biri, biri porque vamos a hablar de todo. Para mí no es un trabajo, sino que me divierte hacerlo. En los Estados Unidos y Europa funciona este formato que es una especie de podcast filmado. Lo consumo mucho afuera y me encanta que finalmente haya desembarcado en la Argentina”.

Tupi Saravia y Rodolfo Pirovano se casaron este viernes y celebraron una fiesta en el Club Hípico Argentino (Crédito: Instagram)

Además, el programa tendrá un estilo descontracturado y se emitirá en vivo de lunes a viernes durante dos horas a través de distintas plataformas. “La idea es que seamos un grupo de amigos charlando de la vida y que nos sintamos como en casa. Nos llevamos todos súper bien. También vamos a traer invitados al estudio en el que hay una cocina y hasta un piano”, señaló Tupi, muy entusiasmada. Quienes no puedan verlo en vivo, podrán acceder a la grabación cuando lo deseen.

Sus primeros pasos en las redes sociales

Martina viene de una familia tradicional, con raíces artísticas. Su papá y su abuelo, Facundo y Juan Carlos Saravia, fueron integrantes del popular grupo de folclore Los Chalchaleros. Fue a la escuela de monjas Michael Ham de Vicente López y más tarde hizo la Licenciatura en Publicidad. Poco a poco fue buscando su propio camino y se convirtió en una de las primeras influencers en nuestro país.

“Arranqué en el 2014 con Instagram, empecé jugando cuando no existían los términos como influencer, canje o colaboración. En ese momento, la red social servía solo para subir fotos, como un hecho artístico. Fui una de las primeras en subir contenido que al principio estaba relacionado a la moda y después viré hacia los viajes. Empecé a crecer y a colaborar con varias marcas, hacía campañas en el exterior”, afirmó la joven que se define como “creadora de contenidos y fotógrafa”.

Tupi Saravia es emprendedora y tiene su propia marca de bikinis @cassiaswimwear (Crédito: Instagram)

Desde hace cinco años se dedica principalmente a viajar por todo el mundo, acompañada por su pareja, Rodo. “Mi marido es filmmaker y mi complemento perfecto para retratar las diferentes culturas del mundo a nuestros seguidores”, señaló muy orgullosa. Ellos se conocieron en un evento comercial en 2017 y no se separaron más: “Me encantó desde la primera vez que lo vi, él no me dio mucha bola al principio, pero después sí. Empezamos a viajar juntos. Yo mostraba los productos y él hacía los videos. A las marcas le entregábamos contenido de una manera más profesional, que es un plus. Nos complementamos muy bien”.

Tupi Saravia suele viajar por todo el mundo y comparte sus experiencias a través de las redes sociales (Crédito: Instagram)

Con mucho esfuerzo, Tupi logró ser freelancer y vivir 100% de las redes sociales. También desarrolló su faceta emprendedora y tiene su propia marca de bikinis. “Fui aprendiendo a los bifes, cómo negociar y trabajar con las marcas, lo interesante es que todo el tiempo hablás con gente diferente, por eso es importante desarrollar tus habilidades sociales. En las redes, todo se mueve muy rápido y tenés que estar siempre actualizada. Me costó entender Tik Tok, pero como soy curiosa me voy adaptando”, aseguró.

Ahora, está muy entusiasmada por comenzar con este nuevo proyecto que representa un reto en su vida profesional. “Biri, Biri me va a servir para salir de este formato tan curado que es Instagram. En general, subo contenido que es solo una parte de mi vida. Yo curo el contenido y muestro lo que tengo ganas de mostrar. Este programa implica un desafío y una rutina, porque viajo un montón. Entonces, me voy a mostrar tal cual soy, sin filtro, eso es lo que me divierte. Es un contenido más espontáneo”, cerró.

Tupi Saravia debuta el 30 de noviembre con un nuevo programa de Infobae

