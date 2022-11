Gianinna y Dieguito Fernando muy cerca en los homenajes a Diego Maradona en Roma: “Ella está mucho con él”

Luis Novaresio: “Crecí creyendo que no era el hijo que mis viejos querían tener”

La infancia en una casa con “muchos silencios y pocos ´te quiero´”. El bullying por “maricón”. El vínculo con su padre: “Yo lo vi morir de tristeza”. La enfermedad de su madre “que la avergonzaba y me entristecía”. Las necesidades económicas que generaron sus miedos de hoy. Su primer amor “que fue asesinado”. La vez que fue obligado a contar anécdotas de Maradona en un velatorio de Nápoles. Por qué decidió no ser papá. Su amistad con un actor porno internacional. Y el amor “transformador” de su marido, Braulio Bauab, y su hija Vera, “que me hizo mejor persona”