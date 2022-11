La emoción del hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis y su fanatismo por la Selección

La emoción de Bastian Demichelis tras un regalo de su mamá, Evangelina Anderson

Si bien su papá jugó dos mundiales, Bastian el hijo de Eva Anderson y Martín Demichelis no deja de sorprenderse con la Selección Nacional y su mamá recorrió las tiendas de deportes de Europa, donde está viviendo la familia, para conseguirle las camisetas de Argentina, tarea nada fácil, a menos de una semana del comienzo de Qatar 2022.

“A ver si encuentro la camiseta de Argentina para Basti que me pidió por favor que le compre... a ver si en estos pisos la puedo encontrar”, dijo la ex modelo en sus redes sociales donde compartió un video de ella recorriendo una mega tienda de deportes... “Segundo piso, nada... vamos por el tercer piso, allá hay un cuarto piso, sigo buscando”, se la escuchó esperanzada.

De repente, encuentra un perchero con varias casacas. “Ay díganme que por favor está. Miren, miren, encontré. Estas son muy chiquitas, acá hay dos y super grandes”, dijo dubitativa al no encontrar el talle del mayor de sus hijos. Finalmente, pudo hallarlas: “Miren la suerte que tengo, conseguí las dos titular y suplente) y el talle justo de Basti, qué emoción”.

La familia Demichelis

En la historia siguiente se lo ve a Bastian ingresando al asiento del acompañante del auto donde ella le había dejado al bolsa con el regalo. “Hola mi amor, abrilo”, de inmediato al ver qué había en el paquete, el adolescente de 13 años se acerca a darle un beso y un gran abrazo a su mamá y ella le cuenta que las camisetas esas, eran las únicas que quedaban.

A principios de mes, cuando se rumoreó que la familia, integrada además por Emma y Lola, podría llegar a volver a la Argentina para que Demichelis cubriera el puesto de Marcelo Gallardo en River, los seguidores de Evangelina le pidieron que no lo hiciera.

“¿Vas a dejar Alemania para venir a Argentina? No vuelvas a este país detonado”, expresó indignada una usuaria por los rumores de que podría volver al país. También se leían comentarios preguntando porque tomaron esa decisión, teniendo una “gran vida allá”. “¡No vengan a Argentina, Eva! ¡No se puede vivir acá!”. Sus fans le pidieron que piense bien su decisión antes de tomarla, sosteniendo que “Argentina es un país en decadencia”, y que los “parásitos arruinan todo”. La cantidad de comentarios negativos hacia la modelo, obligaron a Evangelina Anderson a limitarlos para que dejen de comentar.

Días atás, Anderson sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que nunca jamás había consumido un asado. “Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado...’¿Nunca un asado siendo argentina?’ Siempre me preguntan eso... Jamás probé el asado”. Cabe señalar que Anderson ya había contado que era vegetariana desde que era un bebé. “En casa de mis padres todos comían carne pero yo siempre la rechacé”, había dicho. Pero aclaró que no obligaba a sus hijos a seguir su postura, aunque sí se encarga de explicarles con naturalidad de dónde viene cada alimento, sea de origen animal o vegetal.

En el ida y vuelta con sus seguidores, Evangelina también contó que entrenaba pero que no hacía dieta para mantenerse en forma. Explicó que no tenía intenciones de seguir agrandando la familia. “Ya somos muchos”, señaló adjuntando una foto en la que se la veía con sus tres hijos. Y develó un dato que no muchos conocían, cuando le preguntaron de qué club era en la Argentina y contestó con una imagen luciendo la camiseta de River en la que se la ve junto a Demichellis, ex jugador de ese equipo y actual entrenador del Bayern Múnich.

