Marcelo Tinelli le llamó la atención a Bebe Contepomi en Canta Conmigo Ahora: “Es discutidor serial”

Jueves de “gran revancha” en Canta Conmigo Ahora (El Trece). Los participantes que habían obtenido buenos puntajes pero quedaron fuera de los podios tuvieron una chance más de clasificar a la gran final de la segunda temporada de este reality show conducido por Marcelo Tinelli.

Cuando le tocó cantar, Lujo Burgos sorprendió con una versión edulcorada y sensual de “Sin documentos”, clásico de Los Rodríguez. Al finalizar su interpretación, el conductor le dio la palabra a Oscar Mediavilla, uno de los 100 jurados, para que le diera su devolución. “Muy buena actuación, es un tema muy difícil para mostrar a un artista, pero como lo enganchaste para el lado del baile y la cosa española, estuvo muy bien. Al principio estuviste un poquito temerosa. Pero valió la pena pararse porque fue atractivo mirarte”, dijo el marido de Patricia Sosa.

A continuación, Bebe Contepomi retomó esta idea. “Un flamenco rock de Andrés Calamaro con Los Rodriguez, en su etapa española. Como decía Oscar, siento que no es una canción para brillar, para dar esos gritos que hacen que todos se levanten. Pero cantó cada palabra con precisión, se entendió perfecto, con una dulzura cómo llevó la métrica. Es una canción pop flamenco rock, no es para gritar: ‘Uuuhhhh’”, dijo el periodista y Tinelli y varios de sus colegas en el jurado le preguntaron, con algo de sorna: “¿Cómo? ¿Cómo se grita?”.

“Uno grita y se levantan todos, chicos, dale”, dijo Bebe, gesticulando con ambas manos, algo indignado. “Cantó con sensualidad, con ternura. No todo es grito”, insistió. “No se enoje, está como enojado”, le apuntó Marcelo. “Y... porque percibo que no va a tener un buen puntaje y me parece una injusticia, por eso me enojo”, se justificó el conductor de La Viola (TN). Algo de razón tenía, porque obtuvo 68 puntos.

Acto seguido, pasó al escenario Brian Tellechea para interpretar “Te vi venir”, de Sin Bandera. “Nati Cociuffo, usted fue una de las primeras que se paró”, dijo Tinelli para darle lugar a la jurado y que diera su devolución, aunque el conductor se interrumpió al notar que estaba discutiendo con el Bebe, quien estaba al lado de ella. “Basta de hablar, usted está hablando hoy. Le estoy hablando a Nati y usted le está hablando. Es un discutidor serial”, le apuntó Marcelo a Contepomi.

“Habría que hacer un segmento que se llame Polémica en el Canta Conmigo Ahora y usted está en todas”, insistió Tinelli. “No, no, tengo una excelente relación con todos... En realidad, ella me estaba retando a mi. ‘¿Ves que no te parás vos tampoco?’, me dijo. Y le di mi opinión, que no me la preguntaste, así que no la digo”, se defendió Bebe.

“Yo le dije que a veces nos paramos cuando los cantantes hacen manifestaciones de las voces muy grandes. Y Brian fue tan lindo, tan delicado, tan preciso, y Bebe me dijo: ‘Te paraste cuando hizo ese falsete ahí'. Y no, yo lo voté porque me pareció delicado, hermoso su timbre, precioso, un chiche, una cajita de música”, cerró Cociuffo, mientras Bebe se cruzaba de brazos. ¿El puntaje para Tellechea? 58 puntos y al igual que Lujo, no quedarían en el podio por lo que no llegarán a la final.

Al finalizar el programa, se develó que el participante Facu Martínez, con 93 puntos, fue el primero en alcanzar la final. En tanto, Esteban Rojas y Nay Viera empataron con 92 puntos y también consiguieron su boleto hacia la definición en la que competirán por un premio de 10 millones de pesos.

