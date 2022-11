El furcio de Locho que hizo reír a todos en Canta Conmigo Ahora

El furcio de Locho que hizo reir a todos en Canta Conmigo Ahora (Video: El Trece)

Este lunes fue una noche de duelos clasificatorios para las finales de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y la participante Abigail Sosa fue una de las protagonistas de la noche con una versión de “Mi buen amor”, una bachata popularizada por Gloria Estefan.

Después de su interpretación, casi todos los jurados se levantaron de su silla para votarla y aprobar su aparición. Al abrir el juego de las devoluciones, Marcelo Tinelli convocó a Anahí Core, quien fue una de las pocas que no votó de manera positiva por Abigail. “Hubo notitas que sentí que no estaban seguras. Y estaba esperando en qué momento de la canción estabas ganando total seguridad. Se me pasó la canción y no lo encontré. Al final encontraste un matiz precioso y lo dijiste hermosamente. Pero fue en ese momento, eso es lo que me pasó a mi”, justificó la jurado su decisión adversa.

“Impresionante. En la primera temporada yo entré en instancias finales y ya tenía un panorama de cómo venían cantando. Ahora estoy aprendiendo a escuchar por primera vez a las y los cantantes, entonces me levanto y voto cuando me da ganas de volver a escucharlas. Por eso me levanto demasiado, porque son todos buenos. Obviamente que hay mejores que otros, pero te quiero volver a escuchar, Abigail”, dijo por su parte Carlos Bebe Contepomi, uno de los que sí votó en favor de la participante proveniente de Paraná.

Te puede interesar:

Locho Loccisano

Luego, el conductor le pidió la palabra a Locho Loccisano, quien también se paró de manera positiva para aprobar la performance de la cantante. “Tenés una voz increíble y tenés un vibrato pocas veces visto. Lo manejás muy bien. Lo que te recomiendo es que, ya que lo hacés tan bien y realmente marcás la diferencia ahí, que digas: ‘Bueno, acá lo hago, acá no’ y sorprendas cuando lo hagas. Que lo utilices como tu carro de troya”, dijo e intentó trazar un paralelismo al hacer referencia a la historia de la guerra de Troya y la estrategia que utilizaron los aqueos para introducirse en la fortaleza.

“Caballo”, corrigió Marcela Feudale y estallaron las risas en el estudio por el furcio de Locho. “Era un caballo, pero puede entrar un carro también. Troya tenía tantas cosas que había caballos, carros”, lo perdonó Tinelli, mientras Locho se agarraba la cabeza por su error y gritaba: “¡Caballo, caballo! Ay, carro de Troya no”.

Locho se agarra la cabeza luego de su error

En ese momento, Tinelli le dio la palabra a Nati Cociuffo, ubicada a la izquierda de Locho en el panel. “Tenés una voz muy linda, muy timbrada y muy grande. Entonces por ahí en un minuto, quizás hay que mesurar un poquito. Yo hubiera matizado un poco: empezar un poco más chiquita para despues dar todo lo demás, porque sino de entrada es mucho. Eso, nada más, pero precioso”, dijo la jurado, mientras a su lado Loccisano seguía agarrándose la cabeza y mordiéndose los labios por su equivocación.

Finalmente, el jurado dio por ganadora a Abigail por sobre Juliana Barello -quien había interpretado “Listen To Your Heart”, de Roxette, y había logrado 65 puntos- al otorgarle 98 puntos sobre 100 posibles. Y así pasó a la siguiente ronda del reality.

Seguir leyendo: