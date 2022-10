Tras la muerte de Silvana Suárez, Mirtha Legrand habló de la recordada discusión que tuvieron: “Me genera tristeza”

Mirtha Legrand reconoció que se siente arrepentida de su pelea con Silvana Suárez

El pasado 21 de octubre murió la ex Miss Mundo de Argentina, Silvana Suárez. Entre evocaciones a su trayectoria personal y profesional, un recuerdo recurrente fue el el tenso cruce que mantuvo con Mirtha Legrand en el año 1999, momento en el que decidió abandonar el programa en vivo. Este sábado, la conductora recordó el episodio y se mostró arrepentida de haber atravesado esa situación.

Durante La noche de Mirtha, recordó a la modelo que falleció hace una semana y reconoció que le genera tristeza pensar en la pelea que tuvieron en el pasado. Además, remarcó que luego de dicho episodio, no volvieron a encontrarse.

“En todos los programas salió esa escena de la que estoy tan arrepentida y es cuando se levantó de la mesa. Después nunca más la vi”, contó Mirtha Legrand.

La diva de los almuerzos recordó que hace dos años en una fiesta benéfica se volvió a cruzar con Silvana Suárez, pero no interactuaron. “Yo la miré y ella miró para otro lado y no me saludó. Ella estaba con su novio”, recordó frente a la mirada atenta de sus invitados.

Te puede interesar: Murió Silvana Suárez, ex Miss Mundo de Argentina que protagonizó un tenso cruce con Mirtha Legrand en televisión

Asimismo, la conductora remarcó que en sus más de 50 años haciendo televisión, la ex Miss Mundo oriunda de Córdoba fue “la única persona que se ha levantado de la mesa. Pasaron los años y cada vez me dio más tristeza haberlo hecho”, reconoció.

En cuanto a la discusión que protagonizaron, la conductora aseguró que no recuerda cómo “vino la mano pero acababa de separarse de Julio Ramos”. Fue entonces que Flor de la Ve recordó que Suárez atravesaba un divorcio “muy complicado con un hombre de muchísimo poder y fortuna”.

“Ella había encontrado un espacio en los medios de comunicación para poder luchar contra ese sistema porque fue tremendo lo que ella vivía”, recordó. Y para llevar tranquilidad a Mirtha Legrand, le planteó: “Vos le estabas dando un consejo”.

En esa línea, la conductora recordó que Suárez “no quería hablar del tema pero fue a otros programas”. Si bien no se habían vuelto a encontrar, la Chiqui había leído sobre su presente y la dura enfermedad que atravesaba.

Silvana Suárez al consagrarse Miss Mundo (Foto: Charles Knight/Shutterstock)

“Hace poco ví una revista donde le hacían una entrevista. Estaba en Nono y era una belleza de mujer, en esa revista decía que no estaba bien de salud y buscaba la espiritualidad”, destacó la conductora sobre la ex modelo.

La ex modelo Silvana Suárez murió a los 64 años tras sufrir cáncer terminal. La ex Miss Mundo falleció en la localidad de Nono, Córdoba y su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional en 1978.

La cordobesa ganó el certamen de belleza celebrado en Londres, Inglaterra y se trató de la segunda representante argentina en obtener dicho título; dado que la primera fue Norma Cappagli en 1960.

Desde hace varias décadas vivía en el Valle de Traslasierra y murió a causa de un cáncer de colon. Tiempo atrás, Suárez había contado en una entrevista con Infobae su necesidad de alejarse de la vorágine de la ciudad y volcarse a una vida más espiritual.

La recordada pelea con Mirtha Legrand ocurrió en 1999 cuando Suárez acudió al programa y la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, la ex modelo se negó y se levantó de la mesa reiterando: “Me invitas para usarme a mí”. Y abandonó el programa mientras que Mirtha Legrand le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

Tiempo después, al recordar el hecho, Suárez no se mostró arrepentida. “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos”, recordó. Por eso, planteó que al programa “no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”.

Seguir leyendo: