La emotiva charla entre Fernando Bravo y una locutora que trabaja en la única radio de la Antártida

Fernando Bravo - Radio Antartida RLA36

En medio de noticias de actualidad y la dinámica de todos los días, Fernando Bravo volvió a mostrar por qué es un referente para los que aman la radio. Desde su programa, Bravo Continental (AM 590) decidió brindarles a los oyentes un momento distinto con una entrevista diferente. Se comunicó con LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la única emisora de la Antártida, ubicada en la Base Esperanza a unos 1.100 kilómetros de Ushuaia y 3.200 kilómetros del Obelisco. El conductor dialogó con María Eugenia Rodríguez, una de las cuatro mujeres que tienen a cargo las transmisiones.

Bravo le contó a los oyentes que la emisora cumplió 43 años desde su creación e inició la charla retomando el tema anterior, el caos de tránsito. “Ustedes no tiene problemas de tránsito por ahí”, dijo. María Eugenia le respondió que no pero que se “complicó el día para llegar a la emisora”. Aclaró que aunque apenas deben recorrer 200 metros “el camino es con subidas y bajadas y con acumulación de nieve hasta la cintura”. A la nieve se le suma que “tenemos ráfagas de viento muy fuertes y que provocan que la nieve se acumule y dificulta transitar. Son ráfagas de casi 100 kilómetros por hora”.

Luego contó que realizan un programa que “sale al continente y a todo el mundo con historias y la trayectoria de la presencia argentina en la Antártida”. También dan a conocer todas las investigaciones científicas que se hacen y el reclamo de la soberanía sobre la Antártida que le corresponde a la Argentina.

El conductor se interiorizó por la vida cotidiana de las personas que habitan el lugar. Así se supo que en la Base funciona una escuela donde van “dos chicos en nivel inicial, cinco en primario y ocho en el secundario”. Ante la pregunta de cómo se adaptan a ese continente tan distinto, Rodríguez contestó que “ellos cumplen un papel fundamental junto a sus padres y es el de sostener la soberanía. Es una experiencia que se llevan para toda la vida”. Si bien aclaró que al principio “les costaba un poco” actualmente están muy contentos, se festejan todos los cumpleaños y hasta celebraron un cumpleaños de 15. Para el sábado planean un festejo de Halloween y luego otro del Día de la Tradición. “Tienen sus actividades y cositas para no extrañar tanto el continente ni sus amigos”.

Rodríguez contó que “tenemos comunicación por redes, hablamos por Whatssap, aunque a veces hay dificultades por la metereología. Hoy hay vientos de 100 kilómetros por hora pero hemos llegado a tener de más de 200 kilómetros por hora”. Ante esos vientos es imposible salir porque además la mayoría de las actividades se realizan caminando.

“Nosotros tenemos en Buenos Aires una temperatura de 27 grados”, le informó Bravo y recibió una respuesta que dejó “helados” a todos. “Acá tenemos una sensación térmica de menos 20”, reveló Rodríguez y provocó la sorpresa del estudio. “Tenemos 40 grados de diferencia”, acotó el conductor y recordó la vez que visitó Base Marambio.

“El comandante nos advirtió que no dejáramos ninguna parte del cuerpo al aire libre porque la sensación térmica era de 40 grados bajo cero. Yo no me quería bajar”, narró divertido. Rodríguez aclaró que a veces las bajas temperaturas les dan una pequeña tregua. “Hace unos días tuvimos temperaturas positivas. No hacía grados bajo cero, el sol estaba maravilloso y los chicos jugaron un ‘fulbito’ sobre la nieve”. Además contó que el sol se oculta a las 21 y amanece a las 3 de la mañana. Luego contó que hace ocho meses que están y que recién terminan su misión en enero. Bravo agradeció la comunicación que por un momento hizo que a pesar de la distancia todos se sintieran muy cerca.

Este año y por primera vez en la historia de LRA36el equipo de la emisora (productoras, presentadoras, operadora y puesta en el aire) está a cargo en su totalidad de personal femenino. Además de la radio, ellas realizan distintas tareas en Base Esperanza como informáticas, personal de salud o docentes.

Al no ser especialistas en radiodifusión, cada año y antes de viajar a la Antártida reciben una capacitación especial sobre producción, presentación, técnica y radiodifusión internacional a cargo de Juan Benavente, un referente del desarrollo de la radio en toda la Antártida Argentina y del personal directivo de RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior). LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel integra el sistema de emisoras de la radio publica cuyo director ejecutivo es Alejandro Pont Lezica.

