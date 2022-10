Con un video, Roberto García Moritán le respondió las preguntas que L-Gante le hizo en la mesa de Mirtha Legrand

Roberto García Moritán le respondió a L-Gante

El sábado 8 de octubre, Mirtha Legrand condujo su tercer programa de la temporada y compartió la mesa con la modelo Luciana Salazar, el escritor Ceferino Reato, el político Roberto García Moritán, la periodista Marina Calabró y L-Gante, el cantante de cumbia 420.

Unos días después de la emisión, el artista se quejó en las redes sociales porque el marido de Carolina Pampita Ardohain no le había contestado unas preguntas. “He sido ignorado”, señaló el joven y luego posteó un fragmento del ciclo mientras se discutía sobre política: Moritán comentaba que “hay un gran negocio detrás de la pobreza”. El músico lo interrumpió y le preguntó: “¿Negocios que lucran con la pobreza o que llevan a la pobreza?”.

L-Gante en la mesa de Mirtha Legrand

El legislador porteño no le contestó y unos minutos más tarde, Elián le hizo una nueva consulta: “¿Es algo que lleva tiempo, y es difícil estar en el lugar de ser presidente hoy en día, o creen que es algo que puede llegar a venir otra persona y solucionar rápidamente?”. Pero no hubo respuesta.

Finalmente, Roberto decidió publicar un video dedicado al cantante: “El domingo @lgante_keloke me hiciste dos preguntas muy interesantes, como te podes haber dado cuenta estaba muy metido en la conversación y no te pude responder, ¡acá van mis respuestas! Espero que nos volvamos a encontrar, un placer haber compartido la mesa con vos”.

Ante la consulta sobre si “los negocios lucran con la pobreza o llevan a la pobreza”, el economista le respondió: “Las dos cosas. Lucran de la pobreza, por eso la generan. Viven de eso”. Respecto a la duda con respecto a los presidentes, Moritán le comentó: “Ningún presidente va a sacar adelante a la Argentina mientras que elija ser parte del problema. O eliminamos el populismo y apostamos al trabajo, a la educación y al esfuerzo, o no hay salida para la Argentina”. Por último, hizo una interesante reflexión: “¿Sabés lo que genera pobreza en la Argentina Elián? La inflación y todo este sistema que tenemos que cambiar”.

Cabe recordar que en el ciclo de Legrand, el cantante habló de su relación con Wanda Nara. Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos”. “Qué bonita que está, está preciosa”, apuntó la conductora. “Es linda mujer”, asintió L-Gante. “Y muy rápida”, acotó Mirtha cerrando de momento el tema.

Al rato, la conductora y el invitado tuvieron un respetuoso intercambio de opiniones, cuando Elián dejó en claro una actitud de Mirtha que le había molestado. “Me cayó mal desde el principio, porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije, y me dijo ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, señaló ante las risas de la mesa. “Se lo dije con cariño, es un nombre extraño”, expreso Mirtha.

A la hora del postre, Mirtha volvió a la carga: “¿Te enamoraste de Wanda?”, preguntó sin rodeos. “Enamorarme para mí no es algo así nomás, yo me enamoré una sola vez en la vida”, señaló en referencia a la madre de su hija, Tamara Báez. “¿Querés decir que están en pareja y todavía no quieren un blanqueo? ¿Tienen intimidad?”, insistió Marina Calabró. “Es lo que significa, y es el método que usan los medios. Hace poco tiempo no la conocía y ahora lo estoy conociendo”, respondió el músico.

