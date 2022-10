Roxana Carabajal volvió a denunciar que no ve a su hija: “Su papá la manipula”

Roxana Carabajal volvió a denunciar que no ve a su hija

A mediados de julio pasado, la folklorista Roxana Carabajal realizó un desesperado pedido para buscar a su hija Eva, de 9 años, de quien no tiene noticias desde el viernes 8 de ese mes. La sobrina de Peteco Carabajal pidió localizar a la niña, quien fue vista por última vez en la localidad santafesina de Carcarañá, con su padre, Gonzalo Koller.

“Es la primera vez que voy a hablar en público. Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien”, dijo la cantante en aquel momento. “Compartíamos la tenencia. Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia”, puntualizó la folklorista.

Incluso, la nena y el padre habían desaparecido y se inició una búsqueda a nivel nacional. Hasta que pocos días después aparecieron, sanos y salvos, luego de haber sido localizados por personal de Rosario y Casilda de la Agencia de Investigación Criminal en una propiedad de Anchorena al 200 bis, a metros del Centro Municipal de Distrito Sur de Rosario. Un hermano del hombre agregó que había visto a Koller y no notó signos de alteración mental, aunque se sorprendió al no haber sido reconocido por él hasta pasados unos momentos. Afirmó también que en el piso del domicilio en el que lo encontró había cruces de sal en el piso, una situación que le llamó la atención.

Ahora, la situación se agravó y esta semana habló en A la tarde (América) para actualizar el tema. “Vengo a pedir que por favor tomen conciencia tanto Gonzalo Koller, su padre, como su abuela Marcela”, comenzó diciendo Roxana en el programa conducido por Karina Mazzocco. “Empezamos en el 2011, 2012. Cinco, seis años juntos. En 2017 fallece su papá, que fue una gran pérdida, porque era un ser maravilloso el Alberto. Si él estuviera vivo, esto no estaría pasando”, puso después en contexto.

Roxana Carabajal

“Tuvimos a Eva con mucho amor. Pero fallece su papá y Gonzalo cambia. Entra en un delirio místico, es lo que yo siento. Eso lo transforma a él y él me deja, se separa. Se va de la casa. Y encima me pide que por el duelo que estaba haciendo llevarse a Eva. Esto fue hace cinco años atrás”, siguió relatando.

Según Roxana, Gonzalo “tuvo episodios” a los que definió como “cambios de personalidades”, aunque no dio demasiados detalles. Además contó que cuando él le solicitó llevarse a Eva, ella lo permitió porque su hija “ama a su padre”.

“Después de yo pensar que estaba todo bien, él no me quería entregar a mi hija. Se la lleva a mi casa en una de las veces, y en el verano yo me voy a trabajar, a tocar música. Entonces, pasan uno o dos meses y él me dice que no me la iba a entregar”, dijo Carabajal para marcar cuándo fue el quiebre en la relación.

Y ahora, la situación empeoró a partir de un comentario que le hizo Eva. “Hace dos meses atrás, mi hija me dice: ‘Mamá, mi papá me tiene entrenada’. Yo no quiero indagar sobre su ser, sobre su cabecita. Ella tiene 9 años. Me doy cuenta que él la viene manipulando a ella para que no esté más conmigo”, disparó.

