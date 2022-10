Tamara Báez se refirió a su supuesto pedido millonario a L-Gante: “Tampoco esa cifra es el 20% o 30% de su sueldo”

Tamara Báez y L-Gante

En las últimas horas se conocieron detalles de la escandalosa separación de L-Gante y Tamara Báez, papás de Jamaica de apenas un año. Entre otras cosas, se dijo que aún no está regulado el régimen de visitas y según el abogado del cantante, Alejandro Cipolla, la joven le pidió al músico un millón de pesos por mes en concepto de cuota alimentaria.

Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara habló hace unos días en Nosotros a la Mañana y se refirió a “violencia económica” y explicó: “L-Gante le está pasando 50 mil pesos por mes. Hoy ella está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños”.

Alejandro Cipolla, representante legal del referente de la Cumbia 420 dijo a Teleshow que su cliente le entregó en septiembre a la madre de su hija 300 mil pesos: “No podemos entregar mas porque no sabemos cuál es la pretensión, pidieron un millón de pesos mensuales, cosa que es ilógica y no quieren negociar”.

Tamara Báez se refirió al reclamo económico a L-Gante

Báez usó sus redes para referirse a la presunta solicitud y se mostró irónica. “¿Es verdad que te pagaba un millón por semana?”, quiso saber un usuario en las redes sociales y ella respondió: “Lloran por pagar un millón por mes, ¿de verdad creen que me lo daría por semana? ¿De verdad tengo que salir a aclarar todo? Qué mal están”.

“Tampoco es un millón el 20 o 30 por ciento de su sueldo gente, no digo más del tema”, agregó insinuando que el músico tiene ingresos por mucho más que los montos mencionados.

Finalmente y para dar por cerrado el tema por el momento, compartió una captura del mensaje de un usuario que explicaba: “No importa si no gasta un millón. ¿Tanto cuesta entender que a ella le deben dar el 25 por ciento del sueldo del padre y debe mantener su mismo nivel socioeconómico? ¿Tanto juzgan eso? Qué culpa tenés Tami de tener una realidad distinta al resto, a mí como mamá y como mujer me duele ver esto, el papá de mi nena no la ve hace cuatro meses y mucho menos se preocupa si come y lo mínimo que puedo sacarle es un calzón agujereado. Te bancamos Tami, los derechos de los hijos no se negocian”.

Alejandro Cipolla había dicho a este sitio que el músico no fue notificado por ninguna de las presuntas denuncias que mencionó en los medios el abogado de Báez. Además aseguró que su colega se comunicó con él el fin de semana: “Me dio a entender que hasta que no se solucionen aspectos como alimentos y comunicación, no le van a permitir ver a Jamaica. Si es así estaríamos iniciando las denuncias penales por impedimento de contacto, al recurrir esta práctica podríamos estar en presencia de un delito de extorsión”.

Además de asegurar que Valenzuela le pasaba poco dinero a su hija, Merlo contó el viernes que en una de las ocasiones que se llevó a la nena de un año, se la devolvió a Báez con “olor a marihuana”: “Hay una menor y hay que tomar medidas, precauciones. Nunca se le ha negado esa menor, pero hay que tomar precauciones. Cuando él se la lleve va a tener que tomar sus precauciones. Va a tener que ver que delante de esa menor nadie se fume, que delante de esa menor no pasen situaciones que no tienen que pasar”. Al respecto Cipolla dijo que era falsa la acusación y que se trataba de “chicanas” para obligar al cantante a llegar a un acuerdo.

