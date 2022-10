Mauro Icardi no termina de soltar a Wanda, ahora puso un corazón en uno de sus posteos

Mauro Icardi viajó desde Turquía para buscar la manera de recomponer su matrimonio con la empresaria, mientras le comentó una publicación

La novela Wanda Nara - Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. Después de que la mediática anunciara su separación en un escueto comunicado en sus redes sociales, el futbolista volvió a demostrar que -al menos en el mundo virtual- sigue “gustando” de la mujer con la que compartió ocho años de su vida.

Según pudo confirmar Teleshow, este sábado Mauro Icardi arribó a la Argentina para tratar de recomponer su matrimonio con Wanda Nara. El jugador del Galatasaray viajó desde Turquía y se reunió con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella, en el departamento que la pareja posee en el edificio Chateau de Libertador. Pero quizá le resultó poco y fue por más. Por eso realizó varios gestos que en el mundo de las redes sociales no pasaron desapercibidos. Primero volvió a seguir a Wanda. Ese gesto virtual quizá le pareció insuficiente y le dio un “me gusta” a una publicación donde la rubia aparece luciendo un look de campera y pantalón deportivo que completó no con un bolso de gimnasia sino con una exclusiva cartera Birkin de la firma Hermes, una de las más exclusivas y caras del mundo cuyo precio arranca en los nueve mil dólares y puede trepara al medio millón de dólares.

Para no pasar desapercibido entre los 153.495 personas que aprobaron la imagen, Mauro Icardi a su “me gusta” le sumó un comentario donde no usó palabras pero sí emoticones: un corazón y una llamarada. Según la Emojipedia la llamita indica que algo se está calentando al fuego pero también es concepto relacionado con la jerga hot en inglés, que se emplea cuando alguien nos parece atractivo. Y ya sabemos que en el mundo virtual un emoticon vale más que mil palabras. El futbolista no fue el único que dejó un comentario. El músico L-Gante no se quedó atrás y escribió “fiu fiuuu”.

Hace dos semanas Wanda anunció su separación. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió la empresaria en una historia el pasado 22 de septiembre, acompañado la publicación con su firma: “Wanda”.

No obstante, Icardi pareció no darse por enterado de la separación, ya que siguió publicando mensajes de amor para su todavía esposa y desmintiendo la separación como cuando abriendo el juego de preguntas y respuestas en sus redes sociales. “¿Estás separado de Wanda?”, le preguntó un usuario. A lo que Icardi respondió: “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, señaló terminante. Y se refirió a los constantes rumores de crisis entre ambos. Al tiempo y quizá cansado de ver que ella subía historias asegurando que estaba sola, decidió difundir una escandalosa charla que habían mantenido por WhatsApp. “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, escribió en la captura de pantalla que compartió del chat con la mediática.

En otra captura, en tanto, el jugador mostró lo que le escribió ella: le preguntó dónde estaba y por qué en vez de dormir con el nene elige irse “por ahí”. Y Mauro le respondió que no le debe explicaciones porque ella lo dejó: “¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, disparó. “Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le retrucó Wanda. “Somos iguales!”, le contestó él, aparentemente cansado de la situación que decidió publicar en sus redes sociales y que luego borró.

En el Instagram del jugador sus últimas tres fotos subidas son una donde se lo observa con el torso desnudo y completamente tatuado, otra luciendo la camiseta del Galatasaray y una tercera besándose y abrazado con Wanda. Esa foto recibió 4097 comentarios pero ninguno de la mediática. ¿Será el final de la historia?, con ellos ya sabemos que es un continuará.

