Así hablaba el “Teto” Medina sobre su trabajo en el centro terapéutico

Así hablaba el Teto Medina de su trabajo en la comunidad terapeutica

“MOTIVADOR. Operador Socio terapéutico especialista en adicciones. Doy charlas motivacionales. #SePuede”, así se presenta Marcelo Teto Medina en sus redes sociales. Es que el conductor, que en la mañana del jueves fue detenido por “asociación ilícita y reducción a la servidumbre”, además de trabajar en los medios, formaba parte de un centro de rehabilitación que ayuda a personas con adicciones y que, según los datos que arrojaron las investigaciones, no estaría habilitado para su funcionamiento.

“Me recibí hace dos años de operador socioterapéutico especialista en adicciones y actualmente estoy trabajando en seis comunidades”, contaba el año pasado el ex VideoMatch en El Doce. Él, quien había tenido su propia batalla, explicó: “Estoy trabajando actualmente con seis comunidades, dando charlas motivacionales, hago un seguimiento de los chicos, les explico que se pude salir. Adicciones es droga, alcohol, juego, personas, redes sociales, internet, teléfono, hay un montón de cosas”.

Uno de sus principales objetivos según contó era “sacarle estigma a ese pobre chico que sufre una adicción y que no se anima a decirlo porque le da vergüenza” pero también hizo foco en el entorno: “Traro de enseñarle a al familia que hay que acompañar y no señalar ni marginar”.

“Hay que tener cuidado porque quien lo padece, lo está pasando mal. Yo la viví, me hago cargo y soy feliz, digo ‘me equivoqué y soy feliz porque encontré un camino en el que puedo transmitir el mensaje’. Me ayudaron, me dieron una caja de herramientas y esa caja se la paso a estos chicos que lo necesitan”.

En esa entrevista que dio en mayo de este año contó además que el personaje del Teto, que la gente vio durante años en televisión, lo ayuda a poder hacer lo que hace: “Soy creyente y creo que Dios me dio eso para poder pasar el mensaje y que me acompañen, es lo que más me ayuda, y lo mío es desde un lugar de empatía y felicidad”.

El año pasado en una entrevista televisiva para Canal 9 de Salta había contado sobre el centro y su labor: “Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto. Mi rol es organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia. Estoy muy entusiasmado con esto”.

A las charlas no solo asisten los pacientes con algún tipo de adicciones -puede ser a las drogas, el alcohol, la comida o a otras sustancias-, sino también sus familiares, unos actores decisivos en el proceso de recuperación. “En los tratamientos, cuando hay un adicto en la familia los que están alrededor son fundamentales. Hay que buscar el problema para resolverlo. Y cuando uno comparte con el otro llega a esa respuesta mucho mejor, porque tal vez al otro le pasó lo mismo que a uno. Es muy sanador”.

Teto Medina hablaba de su recuperación en Tik Tok

El conductor también solía subir videos en TikTok donde hablaba de su nueva etapa. “Nueva vida, una vida de sobriedad, una vida feliz, así que recordá esto, que si sentís que estás mal, sentís que estás con el alcohol, con las drogas, con el juego que te está atrapando, hay una nueva vida, una vida linda, una vida de sobriedad que podés disfrutar. Podés estar un domingo como hoy así, al aire libre, disfrutando, y no empezando a perder tus vínculos, tu familia, tus amigos por la droga, por el alcohol, por la adicción que sea, así que acordate, si yo me recuperé, vos podés. Porque vivir mejor y recuperarse se puede, que Dios los bendiga”, decía por ejemplo en uno de ellos.

Esta mañana el conductor fue arrestado en su casa en el barrio de Palermo. En paralelo, detuvieron a otras 16 personas y se realizaron allanamientos en el centro La razón de vivir, ubicado en Berazategui. Gustavo D’Elía abogado de Medina confirmó la noticia a Teleshow y dijo que con su colega Adrián Tenca ya están trabajando en el caso. Los detenidos están acusados de “asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados”.

SEGUIR LEYENDO: