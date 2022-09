Murió Marciano Cantero: “Mucha tristeza y pena”, los mensajes de despedida al músico en las redes sociales

(Facebook)

Este jueves 8 de septiembre falleció el músico Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández, mítico cantante, bajista y líder de Los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del rock argentino. Tenía 62 años.

En el momento en que se conoció la triste noticia, muchas personas en todo el mundo se volcaron a las redes sociales para expresar sus condolencias. Entre ellas, muchos famosos entre artistas, productores, políticos y comunicadores que lamentaron la partida de Marciano.

“Gracias por la música y la calidez humana, siempre”, escribió Emmanuel Horvilleur en una Instagram Story junto a una foto del cantante. “Lamentando la triste partida de uno de los artífices del rock en nuestro idioma”, expresó el chileno Beto Cuevas, cantante de La Ley.

“Mucha tristeza y pena por la muerte del querido Marciano. No lo puedo creer… Hermano, que descanses en paz y con mucha música. Todo mi afecto para tu familia Te vamos a extrañar. Love U Martian querido”, dijo Juanchi Baleirón, cantante y guitarrista de Pericos. “Te vamos a extrañar carnal Marciano Cantero, descansa en paz”, escribió la banda mexicana Molotov en su cuenta de Twitter, junto a una foto en que se lo ve al mendocino tocando con ellos como invitado.

El tweet de Molotov al conocerse el fallecimiento de Marciano Cantero (Fotos: Twitter)

“Querido Marciano”, dijo simplemente Manuel Moretti, cantante de Estelares, junto con una foto de su colega. “Tristísima noticia. La partida de don Marciano querido”, expresó el productor José Palazzo. “Marciano tus melodías son inmortales. Tu voz y esas líneas de bajo son pilares del rock en español. Gracias por la música. Hasta siempre!”, dijo Gastón Sardelli, de Airbag.

Juan Pablo Varsky lo recordó citando una frase futbolera. “De pibe quería ser futbolista. Mi papá representaba a Argentino de Mendoza en AFA y yo iba siempre a la cancha. No pudo ser, pero en un gol hay música, y en la música cada melodía que nace es como la jugada que termina en gol”, había dicho Marciano en alguna ocasión.

Juan Pablo Varsky recordó a Marciano Cantero con una frase futbolera que dejó en una entrevista (Foto: Twitter)

Algunos políticos mendocinos también despidieron al cantante. “Con profundo dolor quiero despedir a Marciano Cantero, un artista mendocino que trascendió fronteras hasta convertirse en un icono del rock argentino. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, escribió el gobernador Rodolfo Suárez.

“Despedimos con tristeza a Marciano Cantero, uno de los músicos más importantes que ha dado Mendoza. Con los Enanitos Verdes llevó su música a todo el continente y con ella, a nuestra provincia. Mis condolencias a su familia y a sus amistades”, publicó el exvicepresidente Julio Cobos. “La música mendocina está de luto. Nos toca despedir a Marciano Cantero, quien supo transformar con su ‘Muralla verde’ el rock de los 80. Mis condolencias para su familia y los integrantes de los Enanitos Verdes que llevan regalándonos más de 40 años de historia con sus letras”, expresó el senador Alfredo Cornejo.

El tweet de Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, ante el fallecimiento de Marciano Cantero (Foto: Twitter)

Julio Cobos también despidió a Marciano Cantero (Foto: Twitter)

“Profundamente apenado por el fallecimiento de Marciano Cantero, un maravilloso músico que trascendió las fronteras de nuestro país e inmortalizó canciones que nos acompañan hasta hoy. Mendoza, el país y toda America están de luto, mis condolencias a familiares y amigos”, dijo el exdiputado radical Luis Petri.

“Los Enanitos fueron, son y serán una parte inmensa de mi universo musical; del de nuestro nosotrxs. La noticia es triste; porque ya no está, y porque ese sueño de volver a desgarrar la garganta con ellxs en suelo argentino tampoco. Gracias por tanto. Y fuerte abrazo a lxs suyos”, dijo Mikki Lusardi, directora de la emisora Nacional Rock. “El año pasado le hicimos una muy linda nota a Marciano Cantero. Una carrera genial, atípica, muchas veces más reconocido en el continente que acá. Un grande”, recordó Clemente Cancela y compartió un link a la mencionada entrevista. “Está confirmado: falleció a los 62 años en Mendoza, Marciano Cantero, un enano verde alucinante. Abrazos a la banda, familiares y amigos con todo el respeto de mi corazón”, saludó Carla Ritrovato.

La comunicadora Carla Ritrovato despidió a Marciano Cantero en sus redes (Foto: Twitter)

Cantero estaba internado desde finales de agosto en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza. Juan Carlos Mendiry, manager de la banda confirmó la triste noticia a Teleshow. El artista había ingresado días atrás por un dolor abdominal, que lo obligó a una internación. Los médicos le detectaron una “afección renal”. Su cuadro de salud se agravó el miércoles 7 de septiembre, tal como indicaron familiares.

Minutos después de que se conociera la información, su hijo Javier habló con la prensa local en la puerta de la clínica. “Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días”, dijo el joven.

Al ser consultado por las últimas horas de su padre, Javier dijo: “Después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era critica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como él compositor, el cantante, el artista que era sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, expresó el familiar del cantante en diálogo con el medio Los Andes.

“Él siempre decía en todas las entrevistas que ‘Amigos’ - por la canción - la compuso porque quería que su hijo fuera su mejor amigo, y se cumplió y él lo sabía así que eso me deja tranquila”, completó muy apenado.

Marciano Cantero durante uno de sus últimos shows

De gran trayectoria en el rock nacional, Marciano estuvo al frente desde sus inicios en el mítico grupo que se convirtió en uno de los más exportables de la música argentina. Entre sus mayores éxitos se destacan “La muralla verde”, “Te vi en un tren”, “Por el resto” y “Lamento boliviano”. En 1984, el grupo compuesto por Felipe Staiti en guitarra, Daniel Piccolo en batería y Marciano en voz, fue elegido como Revelación el el Festival de la Falda.

Y este fue el impulso que necesitaba la banda para decidirse a mudarse definitivamente a Buenos Aires, con el gran objetivo de grabar su primer disco, que llevaría el nombre de la banda. Ese álbum incluía el tema “Aún sigo cantando”, que hizo estragos en las radios convirtiéndose rápidamente en un “clásico” del rock. En 1986 editaron su segundo LP, “Contrarreloj”, que extendió su popularidad y los llevó a sonar en las radios de los países vecinos. Y, en 1988, cumplieron el sueño de estar en el festival de Viña del Mar, donde se hicieron acreedores de dos “Antorchas de Plata”.

