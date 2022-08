Archivaron la causa por la muerte de El Noba: los detalles

El Noba

En las últimas horas la fiscal que atiende en la causa por la muerte de Lautaro Coronel, popularmente conocido como El Noba, decidió archivarla y el conductor del auto con el que impactó el cantante no quedó imputado.

Roxana Jiménez, titular de la UFI Nº7, además ordenó la devolución del auto al conductor del Peugeot, Fernández Cáceres y determinó que éste no tuvo responsabilidad en el hecho ocurrido el 24 de mayo en la esquina de Luis Braille y Solís, en Florencio Varela y por el que el músico falleció diez días después. Según los peritajes, el músico circulaba a más de 50 kilómetros por hora cuando una maniobra lo hizo perder el control de su motocicleta.

El referente de la cumbia 420 había estado internado en terapia intensiva durante más de una semana. Vanesa Aranda, su mamá, no se movió de su lado y se mostró con esperanzas hasta los últimos minutos. “Voy a hablar por única vez por mi hijo. Saben desde un primer momento que me dijeron lo mismo: que mi hijo estaba mal, que el golpe de su cabeza fue muy fuerte. Todas las malas que se puedan imaginar, las sé desde el primer momento. Están todos pendientes de si se muere o no se muere, lamentablemente les quiero decir que tiene un corazón tan grande y fuerte que todavía sigue vivo, su corazón late y cada vez que mamá entra con la fuerza que da la gente y sus amigos de verdad”, decía en un video antes del fatal desenlace.

“Para mí, mi hijo no está muerto. Pueden dar los partes que quieran, yo ya lo sabia, le hicieron una tomografía y no salió bien, pero no significa que mi hijo murió. El corazón de mi hijo late mas fuerte que nunca. Para cualquier mamá que me vea y escuche, sabe que mientras un corazón esta latiendo hay vida, que digan lo que quieran, seguimos manteniendo la fe y el amor que tenemos desde el primer día”, dijo y solo una hora después recibió la peor de las noticias.

“Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra Institución, desde el 24 de mayo”, informaron ese mismo día desde la institución médica.

Apenas ocurrido el incidente, el conductor del auto con el que el músico impactó dio aviso al 911 y Lautaro Coronel fue socorrido y trasladado al hospital. La calificación de la causa era homicidio culposo. Además de los peritajes, fue crucial el rol de los testigos. “Conducía por la calle Luis Braille sin casco y haciendo wheelie. Pasó una loma de burro y bajó la rueda delantera. Luego, aceleró a toda velocidad hacia Solís y en ese momento el auto blanco lo impactó”, detalló uno de ellos ante la fiscal. También se sumó como prueba un video que daba cuenta de ello.

El seudónimo artístico de Coronel fue un abreviación de la frase “No Bajo Ni Con Pasta”, una referencia al consumo de ansiolíticos. Nacido en una familia de albañiles, durante su adolescencia trabajó en obras e hizo deliverys. Realizó sus primeros estudios en un colegio privado, pero repitió y luego lo abandonó para comprar una moto. Luego intentó retomar, pero se convirtió en padre. “Estaba terminando el colegio y un día me habló una piba de Solano. Y allá fui, para ratearme. Hoy en día, por esa experiencia, tengo una hija”, había explicado en una entrevista con el sitio El Planteo.

